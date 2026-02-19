Завод российского бизнесмена работал в Украине, а прибыли шли на армию РФ, - СБУ

В частности, речь идет о 13 объектах коммерческой недвижимости и корпоративных правах на восемь добывающих компаний в Украине на общую сумму более 50 млн гривен. Крупнейшим активом россиянина является завод абразивов в Кировоградской области.

"Арест не позволит ему "переписать" выше названное имущество на подставных лиц, чтобы избежать дальнейшей национализации в доход Украины", - подчеркнул в СБУ.

Финансирование войны против Украины

Согласно материалам расследования, Зарубин перечислял часть прибыли подконтрольных предприятий на нужды российских оккупантов.

Средства шли на приобретение автомобилей, беспилотных систем и горюче-смазочных материалов для российской армии.

Для вывода средств в страну-агрессор после полномасштабного вторжения фигурант использовал сеть подконтрольных компаний.

Следователи СБУ заочно сообщили российскому бизнесмену о подозрении по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Зарубину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества. Поскольку он находится за пределами страны, продолжаются мероприятия для его привлечения к ответственности.