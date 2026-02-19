ua en ru
Завод російського бізнесмена працював в Україні, а прибутки йшли на армію РФ, - СБУ

Україна, Четвер 19 лютого 2026 15:10
Завод російського бізнесмена працював в Україні, а прибутки йшли на армію РФ, - СБУ Ілюстративне фото: Служба безпеки України (facebook.com)
Автор: Валерій Ульяненко

За матеріалами СБУ арештовано активи російського бізнесмена Вадима Зарубіна на загальну суму більше ніж 50 млн гривень. Він причетний до фінансування війни РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ в Telegram.

Зокрема, йдеться про 13 об’єктів комерційної нерухомості та корпоративні права на вісім видобувних компаній в Україні на загальну суму понад 50 млн гривень. Найбільшим активом росіянина є завод абразивів на Кіровоградщині.

"Арешт не дозволить йому "переписати" вище назване майно на підставних осіб, щоб уникнути подальшої націоналізації в дохід України", - наголосив в СБУ.

Фінансування війни проти України

Згідно з матеріалами розслідування, Зарубін перераховував частину прибутків підконтрольних підприємств на потреби російських окупантів.

Кошти йшли на придбання автівок, безпілотних систем та паливно-мастильних матеріалів для російської армії.

Для виведення коштів до країни-агресорки після повномасштабного вторгнення фігурант використовував мережу підконтрольних компаній.

Слідчі СБУ заочно повідомили російському бізнесмену про підозру за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Зарубіну загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Оскільки він перебуває за межами країни, тривають заходи для його притягнення до відповідальності.

Затримання агентів РФ

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція викрили мережу агенток ФСБ, які виготовляли саморобні бомби для терактів у багатолюдних місцях Києва та Житомира.

Вибухи готувала 24-річна контрактниця ЗСУ та її 25-річна подруга. У грудні 2025 року правоохоронці затримали трьох учасників цієї ж мережі після вчинення ними теракту у Дарницькому районі Києва.

Зазначимо, СБУ затримала 17-річну російську агентку, яка за завданням ФСБ готувала серію терактів у Харкові. Вона мала перевезти вибухівку до центру міста та залишити її для дистанційного підриву у годину пік.

