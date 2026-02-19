Завод российского бизнесмена работал в Украине, а прибыли шли на армию РФ, - СБУ
По материалам СБУ арестованы активы российского бизнесмена Вадима Зарубина на общую сумму более 50 млн гривен. Он причастен к финансированию войны РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ в Telegram.
Читайте также: Готовил взрыв возле кафе: дезертир хотел убить чиновника по обороне в Кропивницком
В частности, речь идет о 13 объектах коммерческой недвижимости и корпоративных правах на восемь добывающих компаний в Украине на общую сумму более 50 млн гривен. Крупнейшим активом россиянина является завод абразивов в Кировоградской области.
"Арест не позволит ему "переписать" выше названное имущество на подставных лиц, чтобы избежать дальнейшей национализации в доход Украины", - подчеркнул в СБУ.
Финансирование войны против Украины
Согласно материалам расследования, Зарубин перечислял часть прибыли подконтрольных предприятий на нужды российских оккупантов.
Средства шли на приобретение автомобилей, беспилотных систем и горюче-смазочных материалов для российской армии.
Для вывода средств в страну-агрессор после полномасштабного вторжения фигурант использовал сеть подконтрольных компаний.
Следователи СБУ заочно сообщили российскому бизнесмену о подозрении по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
Зарубину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества. Поскольку он находится за пределами страны, продолжаются мероприятия для его привлечения к ответственности.
Задержание агентов РФ
Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили сеть агенток ФСБ, которые изготавливали самодельные бомбы для терактов в многолюдных местах Киева и Житомира.
Взрывы готовила 24-летняя контрактница ВСУ и ее 25-летняя подруга. В декабре 2025 года правоохранители задержали трех участников этой же сети после совершения ими теракта в Дарницком районе Киева.
Отметим, СБУ задержала 17-летнюю российскую агентку, которая по заданию ФСБ готовила серию терактов в Харькове. Она должна была перевезти взрывчатку в центр города и оставить ее для дистанционного подрыва в час пик.