Коли підприємство не працює та не отримує доходу, воно має продовжувати сплачувати значні суми податків, які не залежать від його виробничих показників, наприклад, таким є податок на землю.

Фінансовий тиск

Збереження зобов'язання компанії сплачувати цей податок поглиблює кризу у якій опинилася металургійна компанія. "Якщо ми зацікавлені у відновленні виробництва (меткомбінату у майбутньому - ред.), держава не повинна посилювати фінансовий тиск на підприємство, коли воно втратило можливість генерувати дохід", - говорить Кінах.

У статті цю проблему також підіймає народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Як компанія, яка не має доходів, буде сплачувати значні суми податку?", - він ставить відкрите питання.

Разом з тим, земельний податок від металургійної компанії становить велику частку у структурі доходів бюджету міста Кривий Ріг. Відсутність або зменшення цих надходжень створять проблему для громади. Для вирішення цього питання місцева влада розпочала діалог із народними депутатами.

Проблема витрат на оплату праці

Крім того, під час простою "ArcelorMittal Кривий Ріг" буде продовжувати виплачувати заробітну плату працівникам, не маючи при цьому джерел покриття цих витрат. На такий випадок у держави є програма "Точка опори", яка надає компенсацію бізнесу для покриття фонду оплати праці під час зупинки в результаті воєнних дій.

Компанія може скористатися цієї можливістю, повідомили РБК-Україна в Державному центрі зайнятості, який курує цю програму. Проте, вона має обмеження по часу – виплати здійснюються на період лише до 3-6 місяців, що не відповідає ситуації в якій опинився найбільший меткомбінат України.

Держава не має програм підтримки для випадку з невизначеним строком відновлення бізнесу, проте, для підприємств такого масштабу як "ArcelorMittal Кривий Ріг" є можливим і доцільним обговорення окремих умов, вважає Кисилевський.

В "Українському союзі промисловців та підприємців" пропонують, щоб уряд передбачив компенсацію оплати праці для тих працівників, чия кваліфікація буде критичною при майбутньому відновленні роботи заводу.