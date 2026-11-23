Когда предприятие не работает и не получает доход, оно должно продолжать уплачивать значительные суммы налогов, которые не зависят от его производственных показателей, например, таков налог на землю.

Финансовое давление

Сохранение обязательства компании уплачивать этот налог усугубляет кризис, в котором оказалась металлургическая компания. "Если мы заинтересованы в возобновлении производства (меткомбината в будущем – ред.), государство не должно усиливать финансовое давление на предприятие, когда оно потеряло возможность генерировать доход", – говорит Кинах.

В статье эту проблему также поднимает народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

"Как компания, не имеющая доходов, будет платить значительные суммы налога?", - он задает открытый вопрос.

Вместе с тем земельный налог от металлургической компании составляет большую долю в структуре доходов бюджета города Кривого Рога. Отсутствие или уменьшение этих поступлений создаст проблему для общества. Для решения этого вопроса местные власти начали диалог с народными депутатами.

Проблема затрат на оплату труда

Кроме того, во время простоя ArcelorMittal Кривой Рог будет продолжать выплачивать заработную плату работникам, не имея при этом источников покрытия этих расходов. На такой случай у государства есть программа "Точка опоры", которая дает компенсацию бизнесу для покрытия фонда оплаты труда во время остановки в результате военных действий.

Компания может воспользоваться этой возможностью, сообщили РБК-Украина в Государственном центре занятости, курирующем эту программу. Тем не менее, она имеет ограничение по времени – выплаты осуществляются на период только до 3-6 месяцев, что не соответствует ситуации, в которой оказался крупнейший меткомбинат Украины.

У государства нет программ поддержки для случая с неопределенным сроком возобновления бизнеса, однако, для предприятий такого масштаба как "ArcelorMittal Кривой Рог" возможно и целесообразно обсуждение отдельных условий, считает Кисилевский.

В "Украинском союзе промышленников и предпринимателей" предлагают, чтобы правительство предусмотрело компенсацию оплаты труда для тех работников, чья квалификация будет критической при предстоящем возобновлении работы завода.