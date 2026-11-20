Найбільший меткомбінат України "ArcelorMittal Кривий Ріг" не може безпечно продовжувати роботу через ракетні обстріли (колаж РБК-Україна)

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Через російські обстріли зупиняється найбільший в Україні гірничо-металургійний комбінат "ArcelorMittal Кривий Ріг". Його активи будуть переведені в режим холодного простою.

Яку роль відіграє це підприємство для економіки країни та міста, як вберегти обладнання та людей для відновлення роботи у майбутньому і чим має допомогти уряд читайте в матеріалі РБК-Україна .

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Зупинка підприємства. "ArcelorMittal Кривий Ріг" вимушено зупиняється після декількох потужних ракетних атак у серпні-вересні;

"ArcelorMittal Кривий Ріг" вимушено зупиняється після декількох потужних ракетних атак у серпні-вересні; Важливість заводу. Це підприємство формує 1% ВВП країни, забезпечує десятки тисяч робочих місць включно з підрядниками, є одним із найбільших експортерів та є містоутворюючим для Кривого Рогу;

Це підприємство формує 1% ВВП країни, забезпечує десятки тисяч робочих місць включно з підрядниками, є одним із найбільших експортерів та є містоутворюючим для Кривого Рогу; Податкове навантаження. Компанія змушена сплачувати значні суми податкових платежів, не маючи доходів;

Компанія змушена сплачувати значні суми податкових платежів, не маючи доходів; Витрати на фонд оплати праці. Підприємство має продовжувати виплачувати заробітні плати і потребує компенсації частини цих витрат;

Підприємство має продовжувати виплачувати заробітні плати і потребує компенсації частини цих витрат; Втрата бронювання. Всі працівники можуть втратити відстрочку від мобілізації через зниження рівня доходів, тому критерій економічного бронювання необхідно змінити для постраждалих від агресії критичних підприємств;

Всі працівники можуть втратити відстрочку від мобілізації через зниження рівня доходів, тому критерій економічного бронювання необхідно змінити для постраждалих від агресії критичних підприємств; Державна підтримка. Вкрай необхідна для збереження виробничого і кадрового потенціалу "ArcelorMittal Кривий Ріг", відновлення роботи якого у майбутньому буде необхідне для відбудови країни.

Вимушена зупинка найбільшого меткомбінату

Першої ракетної атаки підприємство "ArcelorMittal Кривий Ріг" зазнало у грудні 2022 року. Тоді ворог завдав удару по сортопрокатному цеху, в результаті чого одна людина загинула і троє було поранено.

Найбільших атак підприємство зазнало вже цього року. У квітні, в результаті дронового удару загинув один працівник і ще троє було госпіталізовано.

У серпні-жовтні Росія завдала масованих ракетних ударів по багатьом металургійним підприємствам. Зокрема по "ArcelorMittal Кривий Ріг" ворог здійснив 19 ракетних обстрілів, внаслідок чого загинуло 6 людей та 28 осіб зазнали поранень та були серйозно пошкоджені виробничі потужності.

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25 вересня компанія зробила заяву , що не може безпечно та стабільно відновити роботу. Вона поінформувала уряд про своє рішення. 10 жовтня підприємство повідомило, що відновлення роботи наразило б працівників на неприйнятний ризик. Як наслідок, компанія прийняла рішення не відновлювати виробничий процес .

"Ми дійшли висновку, що не можемо стало експлуатувати підприємство та захистити працівників від ризику подальших атак", – прокоментував генеральний директор "ArcelorMittal Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо.

Тому підприємство буде переведено в режим холодного простою. Тож компанія не продовжуватиме первинне виробництво сталі, а агрегати, що працюють на мінімальному рівні, будуть зупинені безпечно та у сталий спосіб. Цей процес займе декілька тижнів, повідомили в компанії.

Компанія визначить, скільки працівників буде необхідно, коли підприємство завершить процес переходу у холодний простій, для підтримки його цілісності, життєздатності і відновлення роботи в майбутньому. Наразі інші працівники будуть переведені в тимчасовий простій.

Разом з тим, металургійна компанія не планує залишати бізнес в Україні і зупиняє роботу лише на час війни.

"Коли війна завершиться й умови дозволять, ми будемо взаємодіяти з урядом України та повторно оцінимо, чи можна відновити роботу безпечно та стало", – прокоментували в компанії.

Значення комбінату ArcelorMittal Кривий Ріг

Придбання колишньої "Криворіжсталі" у 2005 році – це найбільша приватна іноземна інвестиція в Україну за всі роки незалежності. Тоді завод придбала компанія Mittal Steel, яка у 2006 році стала частиною групи ArcelorMittal – одно із найбільших виробників сталі у світі. Вартість угоди становила 4,8 млрд доларів або 6% ВВП України у 2005 році.

З моменту купівлі група додатково інвестувала в українське підприємство понад 6 млрд доларів, завод у Кривому Розі пройшов масштабну модернізацію.

"На підприємстві встановили нові машини безперервного лиття заготовок, модернізували прокатний стан №250-4 з використанням обладнання італійської компанії Danieli, а також побудували нові коксові батареї", – говорить в коментарі РБК-Україна аналітик GMK Center, кандидат економічних наук Андрій Глущенко.

У минулому році "ArcelorMittal Кривий Ріг" виплавив 1,7 млн тонн сталі, що становило майже 23% від обсягу виробництва загалом в країні. У першому півріччі цього року підприємство виробило 633 тисяч тонн залізорудного концентрату та 381,2 тисяч тонн сталі, свідчать дані GMK Center.

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Завод випускає арматуру для будівельного ринку, а також катанку (стальний дріт), яка є сировиною для виробництва 80-90% метизів (цвяхів, шурупів тощо) в Україні.

Компанія є одним із найбільших експортерів, у 2025 році вона продала за кордон продукції на 1,2 млрд доларів, а до повномасштабного вторгнення у 2021 році "АрселорМіттал Кривий Ріг" експортував продукції на суму 3,2 млрд доларів США. Основні поставки здійснювались до країн ЄС та в Об'єднані Арабські Емірати, додає Глущенко.

"Одне це підприємство формувало біля 1% ВВП України", – коментує РБК-Україна народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Унікальність "ArcelorMittal Кривий Ріг" полягає у тому, що це підприємство має повний цикл гірничого та металургійного виробництва. Воно видобуває залізну руду у шахтах та кар'єрах, має власне коксохімічне та сталеплавильне виробництво.

"У компанії є родовище, є збагачення руди, є виробництво чавуну, сталі, коксу і подальше отримання готового прокату", – коментує народний депутат, заступник парламентського комітету з питань екологічної політики та природокористування Олена Криворучкіна.

За 21 рік роботи компанія сплатила майже 125 млрд гривень податків. Зокрема за 9 місяців цього року податкові платежі становили 6,7 млрд гривень, з яких 2,2 млрд гривень було відраховано до місцевих бюджетів.

Сьогодні на заводі працюють 16 тисяч співробітників, враховуючи мобілізованих та фахівців дочірніх компаній. "ArcelorMittal Кривий Ріг" – це містоутворююче підприємство, говорить Криворучкіна.

Його робота створює зайнятість для тисяч працівників інших галузей.

"Одне робоче місце в металургії підтримує 6-8 робочих місць у суміжних галузях, таких як гірнича промисловість, залізниця, порти, енергетика та машинобудування", – коментує РБК-Україна виконавчий директор Федерації металургів Сергій Біленький.

Вимушена зупинка компанії матиме наслідки для всієї країни та на локальному рівні. Це позбавить замовлень підрядників та постачальників заводу, знизить рівень зайнятості у місті Кривий Ріг, коментує народний депутат, голова підкомітету з питань промислової політики економічного комітету парламенту Муса Магомедов.

Виклики на етапі переходу до холодного простою

Щоб проаналізувати наслідки зупинки "ArcelorMittal Кривий Ріг", варто сказати в яких загальноекономічних умовах працює металургія на сьогодні. Ударом для металургів стала зупинка головного експортного шляху через порти Великої Одеси на Чорному морі, яка відбулася в кінці липня цього року, зазначає президент "Українського союзу промисловців та підприємців" Анатолій Кінах.

Галузь працює в умовах постійних відключень електроенергії та залежна від її високої вартості.

"Від початку війни ціни на електроенергію в Україні зросли у 2-3 рази залежно від пори року та сезонних тарифів", – говорить Мауро Лонгобардо.

З 2022 року середня вартість електроенергії для "ArcelorMittal Кривий Ріг" зросла майже вдвічі й перевищила 180 доларів за мегават-годину, повідомили виданню в компанії. Для порівняння, металургійні компанії у Франції мають можливість купувати енергію по 40 євро за мегават-годину, коментує Олена Криворучкіна.

Варто зазначити, нещодавно Франція змінила форму підтримки великої промисловості за рахунок власної атомної генерації. З початку цього року великі споживачі у Франції мають можливість укладати угоди строком на 10-15 років із атомною генерацією за ціною 60-70 євро за мегават-годину – це трохи більше собівартості виробництва на АЕС.

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Ціни на рівні 40 або 60-70 євро за мегават-годину відповідають вартості на рівні 2 та 3-3,5 гривні за кіловат-годину. Це досить низькі тарифи, адже сьогодні електроенергія базового навантаження торгується на майданчику українського "Оператора ринку" за ціною 7 гривень за кіловат-годину (результати торгів з постачанням на 19 листопада). У жовтні вона в середньому коштувала 4,6 гривень.

На факт нерівнозначності вартості електроенергії для металургійної промисловості також звертає увагу Сергій Біленький. Він зазначає, що на сьогодні українські підприємства вимушені купувати електроенергію за цінами, які є одними із найбільших у Європі.

Також карбоновий податок додає 70 доларів на кожну тонну сталі, яку продає українська компанія до ЄС. Сукупність всіх негативних економічних та воєнних факторів суттєво послаблюють можливості національної металургії, додає Криворучкіна.

До того ж, раніше "ArcelorMittal Кривий Ріг" отримував коксівне вугілля із українських шахт, проте вони були захоплені російськими військами. Через блокаду портів альтернативні шляхи постачання вугілля залишаються суттєво обмеженими, визнає гендиректор Мауро Лонгобардо.

Українська металургія стикається зі значними військовими та економічними викликами (фото "ArcelorMittal Кривий Ріг")

При підготовці заводу до режиму холодного простою у компанії виник ряд нових проблем. Вона продовжує сплачувати значні суми податків, які не залежать від її виробничих показників. Одним із таких є податок на землю, який формує п'яту частину бюджету Кривого Рогу.

"Податок на землю для компанії не зменшиться. Яким чином підприємство буде його платити, не маючи джерела доходів, – це питання", – говорить Дмитро Кисилевський.

Збереження податкового навантаження лише поглиблює кризу у якій опинилася металургійна компанія.

"Якщо ми зацікавлені у відновленні виробництва, держава не повинна посилювати фінансовий тиск на підприємство, коли воно втратило можливість генерувати дохід", – говорить Анатолій Кінах.

З іншого боку, відсутність платежів податку на землю стане значним викликом для бюджету Кривого Рогу, тому місцева влада підняла питання про можливість компенсації цієї втрати перед Міністерством фінансів, але отримала відмову.

Після того, голова Ради оборони міста Олександр Вілкул звернувся до депутатів-мажоритарників, щоб провести більш широкий діалог з цього питання і знайти рішення, повідомила Олена Криворучкіна в коментарі РБК-Україна.

Під час зупинки заводу компанія буде продовжувати виплачувати заробітну плату працівникам, не маючи при цьому джерел покриття цих витрат. На такий випадок у держави є програма "Точка опори", яка надає компенсацію бізнесу для покриття фонду оплати праці під час зупинки в результаті воєнних дій.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" може скористатися цієї можливістю, повідомили РБК-Україна в Державному центрі зайнятості, який курує цю програму. Проте, вона має обмеження по часу – виплати здійснюються на період лише до 3-6 місяців, що не відповідає ситуації в якій опинився найбільший меткомбінат України.

Фото: під час холодного простою заводу "ArcelorMittal Кривий Ріг" зіткнувся із рядом нових проблем, які вимагають залученості уряду (інфографіка РБК-Україна)

Держава не має програм підтримки для випадку з невизначеним строком відновлення бізнесу, визнає Кисилевський. Вочевидь, для підприємств такого масштабу як "ArcelorMittal Кривий Ріг" є можливим і доцільним обговорення окремих умов, додає парламентар.

Як варіант, держава може надати компанії компенсацію частини витрат на оплату праці через Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Також доцільно звільнити підприємство від сплати або знизити ставку ЄСВ за працівників, які будуть переведені у простій, вважає Сергій Біленький.

В "Українському союзі промисловців та підприємців" пропонують державі передбачити компенсацію оплати праці для тих працівників, чия кваліфікація буде критичною при майбутньому відновленні роботи заводу.

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Окремим викликом стане зниження ставок заробітної плати для працівників, які будуть виведені у простій. Такий перегляд – це вимога трудового законодавства. Її наслідком стане втрата багатьма співробітниками підстав для економічного бронювання – отримання доходу на рівні не менше 3 мінімальних заробітних плат.

"Оплата простою за законом нижча, тож працівники автоматично "випадають" з бронювання", – пояснює голова Федерації металургів.

Щоб зберегти фахівців, Біленький пропонує не застосовувати до "ArcelorMittal Кривий Ріг" критерій рівня доходів працівників та зберегти статус критично важливого підприємства. Такий режим повинен мати зрозумілий строк дії, наприклад, до відновлення виробництва, його доцільність має періодично підтверджуватися компанією, додає співрозмовник.

"Я підтримую позицію продовжити статус критичності таким підприємствам ще на рік і прибрати критерій заробітної плати", – говорить Олена Криворучкіна.

Щоб вберегти персонал "ArcelorMittal Кривий Ріг", необхідно переглянути умови економічного бронювання (Getty Images)

Для випадку "ArcelorMittal Кривий Ріг" має бути розроблений спеціальний механізм бронювання. Він має враховувати не лише поточні виробничі показники та рівень зарплати, а й об'єктивні причини простою, унікальність професій, необхідність збереження компетенцій і реалістичність плану відновлення виробництва, вважає Анатолій Кінах.

Щоб підтримати бізнес держава має працювати над усунення надмірної бюрократії, запровадити дієвий механізм страхування воєнних ризиків (для великих підприємств) та приймати рішення, які необхідні для отримання міжнародного фінансування, говорить РБК-Україна економіст "Центру економічної стратегії" Богдан Слуцький.

Зберегти потенціал підприємства

Металургія потребує висококваліфікованих кадрів, до таких спеціальностей, наприклад, належать коксохіміки. Лише фахівці зі значним досвідом можуть правильно перевести коксові батареї в холодну консервацію і потім повернути їх до роботи, говорить генеральний директор асоціації "Укркокс" Анатолій Старовойт.

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Тривалої підготовки потребують такі спеціальності як доменщик, горновий, сталевар, конвертерник, вальцювальник, оператор агломераційної машини. До цього списку треба додати енергетиків, фахівців газового господарства, крановиків, які працюють на великих кранах.

"Щоб підготувати такого фахівця до самостійної роботи потрібно 3-5 років, а досвід майстра накопичується десятиліттями", – зазначає Сергій Біленький.

Збереження персоналу зараз коштує набагато менше, ніж відновлення колективу з нуля в майбутньому, переконані у Федерації металургів.

Важливо зберегти фахівців, які забезпечують технічне обслуговування обладнання заводу під час його зупинки. Якщо підприємство втратить такі кадри зараз, їх буде надзвичайно складно знайти на ринку праці потім, з огляду на дефіцит робочої сили та міграцію населення, додає Андрій Глущенко.

Підприємство "ArcelorMittal Кривий Ріг" має зберегти обладнання, щоб відновити його роботу у майбутньому (Getty Images)

Також у компанії повинні бути фінансові можливості нести витрати на обслуговування обладнання під час консервації, оплачувати вартість енергоносіїв та послуги охорони території, підтримувати промисловий майданчик. Тому, стратегічне завдання держави – це створити умови для збереження кадрового і виробничого потенціалу "ArcelorMittal Кривий Ріг", переконані співрозмовники.

"Це задача номер один для виживання не лише одного із найбільших металургійних комбінатів світу, це питання виживання міста", – вважає Олена Криворучкіна.

В GMK Center наголошують, що продукція "ArcelorMittal Кривий Ріг" стане ресурсом для масштабної післявоєнної відбудови. Робота комбінату у майбутньому забезпечить робочі місця багатьом супутнім сферам та буде сприяти економічному зростанню країни, додає Богдан Слуцький.

Уряд має підтримати зусилля компанії, робота якої складає цілий відсоток всієї національної економіки. Мають бути здійснені спільні кроки держави та менеджменту, щоб у майбутньому відновити роботу найбільшого гірничо-металургійного комбінату. Це дозволить повернути Україну на достойне місце у світовому рейтингу виробників сталі.