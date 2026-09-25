ArcelorMittal повідомив про неможливість відновлення роботи заводу у Кривому Розі

Металургійний комбінат ''АрселорМіттал Кривий Ріг'' не може безпечно та стабільно відновити роботу після чотирьох ракетних ударів за останні п’ять тижнів. Унаслідок атак загинули п’ятеро працівників, ще 17 дістали поранення, один із них перебуває у критичному стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міжнародної металургійної компанії ArcelorMittal .

У компанії заявили, що після неодноразових ракетних ударів по підприємству в Кривому Розі ухвалили рішення про неможливість безпечного та стабільного відновлення його роботи. Про це ArcelorMittal поінформувала уряд України.

За останні п’ять тижнів підприємство зазнало чотирьох ракетних атак, які призвели до загибелі людей, поранень працівників і значних пошкоджень виробничих потужностей. Останній удар стався 21 вересня.

Що буде з підприємством

Генеральний директор ''АрселорМіттал Кривий Ріг'' Мауро Лонгобардо заявив, що компанія більше не може безпечно експлуатувати підприємство.

За його словами, від початку повномасштабної війни працівники в Україні докладали значних зусиль, щоб підтримувати роботу шахт і заводу навіть у складних умовах.

Наразі компанія обговорює з урядом України майбутнє підприємства. Основна увага буде зосереджена на збереженні інфраструктури, щоб після встановлення миру залишилася можливість відновити виробництво.

Скільки грошей компанія вклала в українське підприємство

Від початку повномасштабної війни в лютому 2022 року ArcelorMittal заявляла, що її пріоритетом є безпека та економічна захищеність українських працівників.

Компанія надала ''АрселорМіттал Кривий Ріг'' понад 700 млн доларів фінансової підтримки для забезпечення безперервності роботи підприємства.

Водночас ArcelorMittal очікує, що зафіксує близько 1 млрд доларів негрошового знецінення активів. Основна частина цієї суми пов’язана зі знеціненням основних засобів і виробничого обладнання ''АрселорМіттал Кривий Ріг''.