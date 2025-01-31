Завод у Кстово призупинив роботу після удару дронами
НПЗ у Кстово Нижегородської області Росії призупинив роботу. Дрони атакували підприємство 29 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.
"СІБУР-Кстово", що зазнало атаки дронів 29 січня, перевело в резервний режим основні установки", - йдеться в повідомленні.
Крім того, відвантаження продукції тимчасово не здійснюється. Наразі, як стверджується, на території підприємства проводять оцінку наслідків і ремонт.
Також, за даними ASTRA, унаслідок українського удару по підприємству загорілася установка з виробництва етилену і пропілену ЕП-300.
Атака дронів на Кстово
У ніч на 29 січня в Кстово Нижегородської області прогриміли вибухи. У цей час повідомлялося про фіксацію безпілотників. Спочатку не виключалося, що був вражений нафтопереробний завод, на якому спалахнула пожежа.
Пізніше джерела РБК-Україна підтвердили, що нічна атака на нафтобазу в Кстово була операцією ГУР. Стало відомо про чотири влучання на території нафтобази.
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