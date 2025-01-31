Завод у Кстово призупинив роботу після удару дронами

Фото: НПЗ у Кстово призупинив роботу після удару дронами 29 січня (росЗМІ/ілюстрація)

НПЗ у Кстово Нижегородської області Росії призупинив роботу. Дрони атакували підприємство 29 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

"СІБУР-Кстово", що зазнало атаки дронів 29 січня, перевело в резервний режим основні установки", - йдеться в повідомленні. Крім того, відвантаження продукції тимчасово не здійснюється. Наразі, як стверджується, на території підприємства проводять оцінку наслідків і ремонт. Також, за даними ASTRA, унаслідок українського удару по підприємству загорілася установка з виробництва етилену і пропілену ЕП-300.