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Завод у Кстово призупинив роботу після удару дронами

Росія, П'ятниця 31 січня 2025 22:55
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Завод у Кстово призупинив роботу після удару дронами Фото: НПЗ у Кстово призупинив роботу після удару дронами 29 січня (росЗМІ/ілюстрація)
Автор: Наталія Гурковська

НПЗ у Кстово Нижегородської області Росії призупинив роботу. Дрони атакували підприємство 29 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

"СІБУР-Кстово", що зазнало атаки дронів 29 січня, перевело в резервний режим основні установки", - йдеться в повідомленні.

Крім того, відвантаження продукції тимчасово не здійснюється. Наразі, як стверджується, на території підприємства проводять оцінку наслідків і ремонт.

Також, за даними ASTRA, унаслідок українського удару по підприємству загорілася установка з виробництва етилену і пропілену ЕП-300.

Атака дронів на Кстово

У ніч на 29 січня в Кстово Нижегородської області прогриміли вибухи. У цей час повідомлялося про фіксацію безпілотників. Спочатку не виключалося, що був вражений нафтопереробний завод, на якому спалахнула пожежа.

Пізніше джерела РБК-Україна підтвердили, що нічна атака на нафтобазу в Кстово була операцією ГУР. Стало відомо про чотири влучання на території нафтобази.

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