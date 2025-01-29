У Нижегородській області дрони атакували нафтобазу, сталася пожежа
У місті Кстово Нижегородської області (РФ) у ніч проти 29 січня пролунали вибухи на тлі фіксації безпілотників. За попередніми даними, був уражений нафтопереробний завод, на якому спалахнула пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Вибухи в районі Ксотово пролунали після опівночі. За даними росмедіа, жителі міста скаржилися на дрони.
Також в російських мережах писали про роботу систем протиповітряної оборони у Нижегородській області.
Пізніше в інтернеті з'явилися кадри про пожежу, як стверджується, на території НПЗ "Лукойл - Нижегороднефтеоргсинтез", розташований у Ксотово.
В моніторингових каналах озвучують думку, що саме це підприємство було ціллю цієї дронової атаки. За непідтвердженою інформацією, даний НПЗ був уражений БПЛА.
Telegram-канал Mash пише і посиланням на розповіді жителів Ксотово, що "ППО відпрацювала кількома дронами в небі, зараз у районі підприємства видно пожежу".
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Пізніше губернатор Нижегородської області Глєб Нікітін заявив у своєму Telegram, що "внаслідок відбиття атаки БПЛА на територію одного з підприємств Кстовської промзони впали уламки безпілотника".
"Ліквідацією займання зараз займаються пожежники, за попередніми даними, постраждалих немає", - розповів російський чиновник.
Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що удари по території РФ впливають на бойові спроможності російських військ. Генерал зазначив, що за декілька місяців норми витрати артилерійських боєприпасів в армії ворога зменшились фактично вдвічі.
Додамо, за словами керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка, удари Сил оборони України по російських нафтобазах вже принесли свої результати. Він пояснив, що наразі РФ вже під час наступів на фронті більше покладається на піхоту.
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