Завод в Кстово приостановил работу после удара дронами
НПЗ в Кстово Нижегородской области России приостановил рабту. Дроны атаковали предприятие 29 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.
"СИБУР-Кстово", подвергшееся атаке дронов 29 января, перевело в резервный режим основные установки", - говорится в сообщении.
Кроме того, отгрузка продукции временно не производится. Сейчас, как утверждается, на территории предприятия проводится оценка последствий и ремонт.
Также, по данным ASTRA, в результате украинского удара по предприятию загорелась установка по производству этилена и пропилена ЭП-300.
Атака дронов на Кстово
В ночь на 29 января в Кстово Нижегородской области прогремели взрывы. В это время сообщалось о фиксации беспилотников. Первоначально не исключалось, что был поражен нефтеперерабатывающий завод, на котором вспыхнул пожар.
Позже источники РБК-Украина подтвердили, что ночная атака на нефтебазу в Кстово была операцией ГУР. Стало известно о четырех попаданиях на территории нефтебазы.
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