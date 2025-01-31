Завод в Кстово приостановил работу после удара дронами

НПЗ в Кстово Нижегородской области России приостановил рабту. Дроны атаковали предприятие 29 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

"СИБУР-Кстово", подвергшееся атаке дронов 29 января, перевело в резервный режим основные установки", - говорится в сообщении. Кроме того, отгрузка продукции временно не производится. Сейчас, как утверждается, на территории предприятия проводится оценка последствий и ремонт. Также, по данным ASTRA, в результате украинского удара по предприятию загорелась установка по производству этилена и пропилена ЭП-300.