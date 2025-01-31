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Завод в Кстово приостановил работу после удара дронами

Россия, Пятница 31 января 2025 22:55
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Завод в Кстово приостановил работу после удара дронами Фото: НПЗ в Кстово приостановил работу после удара дронами 29 января (росСМИ/иллюстрация)
Автор: Наталия Гурковская

НПЗ в Кстово Нижегородской области России приостановил рабту. Дроны атаковали предприятие 29 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

"СИБУР-Кстово", подвергшееся атаке дронов 29 января, перевело в резервный режим основные установки", - говорится в сообщении.

Кроме того, отгрузка продукции временно не производится. Сейчас, как утверждается, на территории предприятия проводится оценка последствий и ремонт.

Также, по данным ASTRA, в результате украинского удара по предприятию загорелась установка по производству этилена и пропилена ЭП-300.

Атака дронов на Кстово

В ночь на 29 января в Кстово Нижегородской области прогремели взрывы. В это время сообщалось о фиксации беспилотников. Первоначально не исключалось, что был поражен нефтеперерабатывающий завод, на котором вспыхнул пожар.

Позже источники РБК-Украина подтвердили, что ночная атака на нефтебазу в Кстово была операцией ГУР. Стало известно о четырех попаданиях на территории нефтебазы.

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