Нічна атака на нафтобазу у Кстово була операцією ГУР, - джерела

У ніч на 29 січня безпілотні літальні апарати (БпЛА) успішно атакували нафтобазу "Лукойл" у Кстово Нижньогородської області Росії. Усі чотири дрони досягли цілей.

Про це повідомляють джерела РБК-Україна у Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, уражена нафтобаза здатна переробляти від 15 до 17 млн тонн нафти щороку, що робить її четвертою за величиною в Росії. Зокрема відзначив її важливість для ворожої армії.

Очевидці жалілись на щонайменше три вибухи на підприємстві. Водночас джерела повідомляють про чотири влучання на території нафтобази .

Нафтобаза була уражена близько опівночі за місцевим часом.

Удари по російських НПЗ

Україна активно завдає ударів по нафтопереробних заводах у Росії, використовуючи безпілотники й не тільки. Унаслідок атак на підприємства суттєво зменшуються обсяги виробництва пального, що, своєю чергою, впливає на логістику та військову економіку країни-агресора.

Ці удари є частиною стратегії виснаження, спрямованої на підрив можливостей Росії фінансувати війну та забезпечувати військові потреби. Водночас Україна демонструє здатність проводити далекобійні операції, що змушує Москву витрачати ресурси на протиповітряну оборону (ППО) та захист критичної інфраструктури.

У ніч на 29 січня в Росії заявили про масштабну атаку дронів. Під ударом опинилась інфраструктура в Смоленській і Тверській областях. Тим часом в Міноборони ворога стверджують про "збиття" більше сотні дронів.

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