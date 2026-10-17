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Завод Kromberg&Schubert у Луцьку зупинив роботу після атаки РФ

16:13 17.10.2026 Сб
1 хв
aimg Марія Науменко
Завод Kromberg&Schubert у Луцьку зупинив роботу після атаки РФ Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)
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Підприємство Kromberg&Schubert у Луцьку припинило роботу після російської атаки. Наразі компанія оцінює ситуацію та координує подальші дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії у Facebook.

У ТОВ "Кромберг енд Шуберт Україна ЛУ" підтвердили, що роботу підприємства зупинено. Там наголосили, що першочерговим завданням зараз є безпека працівників.

"Наш безумовний пріоритет - безпека, життя та здоров’я кожного з працівників", - зазначили в компанії.

Наразі підприємство оцінює поточні обставини та координує подальші кроки. Працівників попросили підтримувати зв'язок зі своїми безпосередніми керівниками.

Також у компанії подякували рятувальникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій та іншим службам екстреного реагування за оперативну роботу й захист людей.

Коли завод зможе відновити роботу, поки не повідомляють.

Нагадаємо, 16 жовтня росіяни атакували Луцьк реактивними дронами. Міський голова Ігор Поліщук повідомив, що повторного ураження зазнало підприємство з іноземними інвестиціями.

Крім того, 22 вересня росіяни атакували завод Kromberg & Schubert у Житомирській громаді.

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