Завод Kromberg&Schubert в Луцке остановил работу после атаки РФ

Предприятие Kromberg&Schubert в Луцке приостановило работу после российской атаки. В настоящее время компания оценивает ситуацию и координирует дальнейшие действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании в Facebook.

В ООО "Кромберг энд Шуберт Украина ЛУ" подтвердили, что работа предприятия остановлена. Там подчеркнули, что первоочередной задачей сейчас безопасность работников.

"Наш безусловный приоритет – безопасность, жизнь и здоровье каждого из работников", - отметили в компании.

В настоящее время предприятие оценивает текущие обстоятельства и координирует дальнейшие шаги. Работников попросили поддерживать связь со своими непосредственными руководителями.

Также в компании поблагодарили спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и другим службам экстренного реагирования за оперативную работу и защиту людей.

Когда завод сможет возобновить работу, пока не сообщают.