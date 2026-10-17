Завод Kromberg&Schubert в Луцке остановил работу после атаки РФ
Предприятие Kromberg&Schubert в Луцке приостановило работу после российской атаки. В настоящее время компания оценивает ситуацию и координирует дальнейшие действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании в Facebook.
В ООО "Кромберг энд Шуберт Украина ЛУ" подтвердили, что работа предприятия остановлена. Там подчеркнули, что первоочередной задачей сейчас безопасность работников.
"Наш безусловный приоритет – безопасность, жизнь и здоровье каждого из работников", - отметили в компании.
В настоящее время предприятие оценивает текущие обстоятельства и координирует дальнейшие шаги. Работников попросили поддерживать связь со своими непосредственными руководителями.
Также в компании поблагодарили спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и другим службам экстренного реагирования за оперативную работу и защиту людей.
Когда завод сможет возобновить работу, пока не сообщают.
Напомним, 16 октября россияне атаковали Луцк реактивными дронами. Мэр Игорь Полищук сообщил, что повторное поражение потерпело предприятие с иностранными инвестициями.
Кроме того, 22 сентября россияне атаковали завод Kromberg & Schubert в Житомирской общине.