Росія знову ударила по заводу з іноземними інвестиціями на Житомирщині, зайнялася пожежа

Окупанти вчергове атакували підприємство у Житомирській області. На місці удару почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Житомирської ОВА Віталія Бунечка у Telegram.

Росія била по заводу на Житомирщині

Росіяни атакували завод з іноземними інвестиціями в Житомирі.

"Росія продовжує свій терор, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі Житомирщини. Сьогодні ворог вкотре завдав удару по одному з підприємств з іноземними інвестиціями в Житомирській громаді, яке вже потерпало від попередніх обстрілів", - заявив він.

Як каже чиновник, цього разу обійшлося без жертв та постраждалих.

Бунечко додав, що на об'єкті працюють екстрені служби та фахівці, які:

долають наслідки обстрілу,

фіксують черговий злочин окупантів.

Kromberg & Schubert Zhytomyr пошкоджено

За даними місцевих пабліків, приліт стався по заводу Kromberg & Schubert. На місці удару виникла сильна пожежа.

Інформацію про це компанія Kromberg & Schubert Zhytomyr поки не коментувала.

Попередня атака

9 серпня РФ атакувала німецький завод Kromberg & Schubert на Житомирщині. На ньому виготовляються електричні кабельні системи для автомобілів світових марок (Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche).

Виробничі потужності та інфраструктура підприємства отримали значні пошкодження. Тому компанія оголосила про тимчасову зупинку діяльності на невизначений термін.