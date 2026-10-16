Реактивні "Шахеди" атакують Волинь: уражено підприємство і митний термінал

Ворог продовжує атакувати Луцьк і Ковель реактивними дронами. Є повторний "приліт" у підприємство з іноземними інвестиціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Волинської ОВА Романа Романюка у Telegram.

"У Ковелі під ударом опинився і місцевий митний термінал ", - уточнив Романюк.

У Ковелі внаслідок атаки горять близько 10 вантажних автомобілів із напівпричепами. Є один постраждалий.

"У Луцьку повторно зазнало ураження підприємство з іноземними інвестиціями" , - зазначив він.

Станом на 16:20 16 жовтня Волинська область продовжує перебувати під атакою ворожих ударних БпЛА типу "Шахед", зокрема реактивних, каже Романюк.

Раніше РБК-Україна писало, що у Маневичах на Волині попередили про можливу аварію на одному з підприємств селища з викидом аміаку в повітря.

Крм того, ситуація в Луцьку з електропостачанням після ворожих атак залишається складною другу добу поспіль.