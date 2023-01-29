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В Ірані сталася велика пожежа на хімічному підприємстві, чути вибухи

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Неділя 29 січня 2023 01:00
В Ірані сталася велика пожежа на хімічному підприємстві, чути вибухи Фото: в Ірані сталася велика пожежа на хімічному підприємстві (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В іранському місті Азаршахр на нафтохімічному підприємстві сталася велика пожежа, частина резервуарів з продукцією вибухнула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Tasnim.

Місто Азаршахр є найбільшим промисловим центром на північному заході країни. Згідно з повідомленням пожежного центру, на підприємстві вироблялися автомобільні оливи.

Деякі нафтові резервуари вибухнули. Відомо, що одна з пожежних машин знищена внаслідок пожежі, спричиненої вибухом. Про кількість постраждалих та причини масштабного інциденту не повідомляється.

Раніше стало відомо, що потужні вибухи сталися на оборонному заводі у місті Ісфахан у центральній частині Ірану. Причиною вибухів могла стати атака ударних безпілотників Ізраїлю чи США.

Також нагадаємо, що у грудні в Ірані стався вибух в одному із приміщень Ісфаханського технологічного університету.

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