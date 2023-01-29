В Ірані на низці стратегічних підприємств пролунали вибухи: що відомо

На великих підприємствах у різних районах Ірану сьогодні вночі, 29 січня, почались щонайменше чотири сильні пожежі, які супроводжувалися вибухами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter OSINTdefender.

За даними на 1:00 за київським часом, вибухи були підтверджені на чотирьох об'єктах:

на оборонному підприємстві у місті Ісфахан;

у місті Хой провінції Західний Азербайджан;

на нафтохімічному заводі у місті Азершехр, Східний Азербайджан;

у місті Кередж, провінція Альборз.

За даними джерел, в Ісфахані вибух стався на заводському складі з боєприпасами. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок інциденту немає.

В Азершехрі спалахнув завод з виробництва автомобільної хімії . Внаслідок сильної пожежі вибухнули резервуари з готовою продукцією, також вогнем знищено автомобіль рятувальників. Про загиблих та постраждалих не повідомляється.

За даними деяких іранських ЗМІ, причинами подій могли стати удари американських чи ізраїльських безпілотників. Але влада країни це не підтверджує.

У Міноборони Ірану підтвердили, що на один із його об'єктів був скоєний напад із використанням безпілотників. Але у відомстві наголосили, що всі загрози було ліквідовано заздалегідь.

Оновлено (1:27)

Вибухи також пролунали на авіабазі Носі в іранському місті Хамадан. За попередніми даними, її та інші військові бази країни атакували безпілотники.

Оновлено (2:07)

У соцмережах також повідомляється про вибухи, які пролунали у Тегерані та Решті. Також у деяких районах столиці Ірану чути стрілянину, у небі помічена військова авіація.