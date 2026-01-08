Завірюхи накриють майже всю Україну: синоптики попереджають про негоду завтра

Вночі та вранці значний сніг і хуртовини очікуються у Києві, Київській, Рівненській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях. Дощі з мокрим снігом прогнозуються у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Штормовий вітер з поривами до 15-20 м/с та завірюхи накриють майже всі області України.

Зокрема, йдеться про Волинську, Рівненську, Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Івано-Франківську, Чернівецьку, Житомирську, Київську, Чернігівську, Сумську, Вінницьку, Черкаську, Полтавську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Одеську, Миколаївську та Харківську області.

Через ожеледицю на дорогах оголошено І рівень небезпеки - у більшості областей України буде дуже слизько.

"Водії та пішоходи, будьте максимально уважними! Через сильний вітер та ожеледицю ситуація на дорогах може бути критичною. Плануйте свої поїздки заздалегідь. А краще, за можливості, нікуди не виїжджайте", - звернулись до українців у ДСНС.