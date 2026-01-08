Метели накроют почти всю Украину: синоптики предупреждают о непогоде завтра

Ночью и утром значительный снег и метели ожидаются в Киеве, Киевской, Ровенской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях. Дожди с мокрым снегом прогнозируются в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Штормовой ветер с порывами до 15-20 м/с и метели накроют почти все области Украины.

В частности, речь идет о Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Харьковской областях.

Из-за гололеда на дорогах объявлен І уровень опасности - в большинстве областей Украины будет очень скользко.

"Водители и пешеходы, будьте максимально внимательными! Из-за сильного ветра и гололеда ситуация на дорогах может быть критической. Планируйте свои поездки заранее. А лучше, по возможности, никуда не выезжайте", - обратились к украинцам в ГСЧС.