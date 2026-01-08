Метели накроют почти всю Украину: синоптики предупреждают о непогоде завтра

Синоптики Укргидрометцентра предупредили украинцев о сложных погодных условиях в пятницу, 9 января. Штормовой ветер и метели ожидаются почти во всех областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС в Facebook.
Ночью и утром значительный снег и метели ожидаются в Киеве, Киевской, Ровенской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях. Дожди с мокрым снегом прогнозируются в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.
Штормовой ветер с порывами до 15-20 м/с и метели накроют почти все области Украины.
В частности, речь идет о Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Харьковской областях.
Из-за гололеда на дорогах объявлен І уровень опасности - в большинстве областей Украины будет очень скользко.
"Водители и пешеходы, будьте максимально внимательными! Из-за сильного ветра и гололеда ситуация на дорогах может быть критической. Планируйте свои поездки заранее. А лучше, по возможности, никуда не выезжайте", - обратились к украинцам в ГСЧС.
Напомним, синоптики предупреждают об опасной погоде в Украине 8 января. В ряде областей ожидают сильный снег, метели, гололед и порывы ветра, местами - снежные заносы.
В большинстве регионов объявлен желтый уровень опасности, а в Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях - оранжевый. Непогода может осложнить движение транспорта и работу коммунальных и энергетических служб.
РБК-Украина также писало об осложнении погоды в Украине из-за активного циклона, который 8-9 января принесет сильный снег, метели, порывистый ветер, гололед и налипание мокрого снега во многих регионах.
После ухода циклона 10-11 января в Украину зайдет арктический воздух, что приведет к резкому похолоданию до -20...-23 градусов в ряде областей и значительным температурным контрастам по стране.