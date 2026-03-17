Завезуть 114 тисяч росіян: окупанти розкрили план колонізації півдня та сходу України

Російська влада до 2045 року збирається переселити на тимчасово окуповані території України майже 114 тисяч росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання " Вєдомості ".

Внєшекономбанк спільно з Єдиним інститутом просторового планування розробили так звані "плани з розвитку" Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Йдеться про 15 генеральних планів, які дозволять збільшити чисельність населення на 67 100 осіб. Також передбачені 10 проєктів планування території, які збільшать чисельність населення ще на 46 700 осіб.

РФ планує збудувати на окупованих територія більш ніж 13 млн кв. м нового житла, понад 140 дитячих садків, десятки шкіл, сотню амбулаторій і поліклінік.

Крім того, планується збудувати та реконструювати понад 3270 км доріг, майже 430 км залізничних ліній і 19 станцій, морських яхтових марин і причалів, реконструювати чотири аеродроми.

Росіяни також мають намір створити 25 індустріальних парків, вісім підприємств машинобудування, 15 заводів з виробництва будматеріалів, шість об'єктів добувної промисловості та підприємства з переробки териконів.

Реалізація всіх проєктів країни-агресорки передбачає залучення 225 400 осіб.

Окупанти також збираються розвивати туризм на окупованих територіях, щоб до 2044 року залучити до 9,4 млн туристів.

Питання територій

Нагадаємо, з початку 2026 року Україна провела кілька раундів переговорів з країною-агресоркою. Головне питання, яке поки не вдалося вирішити – контроль над неокупованими територіями Донбасу.

Bloomberg писало, що Росія готова підписати проєкт меморандуму про мир, якщо Україна погодиться вивести війська з усієї Донецької області.