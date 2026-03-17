Завезут 114 тысяч россиян: оккупанты раскрыли план колонизации юга и востока Украины

Российские власти до 2045 года собираются переселить на временно оккупированные территории Украины почти 114 тысяч россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Ведомости ".

Внешэкономбанк совместно с Единым институтом пространственного планирования разработали так называемые "планы по развитию" Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Речь идет о 15 генеральных планах, которые позволят увеличить численность населения на 67 100 человек. Также предусмотрены 10 проектов планирования территории, которые увеличат численность населения еще на 46 700 человек.

РФ планирует построить на оккупированных территория более 13 млн кв. м нового жилья, более 140 детских садов, десятки школ, сотню амбулаторий и поликлиник.

Кроме того, планируется построить и реконструировать более 3270 км дорог, почти 430 км железнодорожных линий и 19 станций, морских яхтенных марин и причалов, реконструировать четыре аэродрома.

Россияне также намерены создать 25 индустриальных парков, восемь предприятий машиностроения, 15 заводов по производству стройматериалов, шесть объектов добывающей промышленности и предприятия по переработке терриконов.

Реализация всех проектов страны-агрессора предусматривает привлечение 225 400 человек.

Оккупанты также собираются развивать туризм на оккупированных территориях, чтобы к 2044 году привлечь до 9,4 млн туристов.

Вопрос территорий

Напомним, с начала 2026 года Украина провела несколько раундов переговоров со страной-агрессором. Главный вопрос, который пока не удалось решить - контроль над неоккупированными территориями Донбасса.

Bloomberg писало, что Россия готова подписать проект меморандума о мире, если Украина согласится вывести войска со всей Донецкой области.