Не лише територіальні поступки: Лавров озвучив новий ультиматум щодо України, - ISW

11:26 17.03.2026 Вт
Москва не зупиниться навіть під час поступок
aimg Ірина Глухова
Фото: глава МЗС Росії Сергій Лавров (Getty Images)

У Кремлі відкидають будь-які варіанти переговорів щодо завершення війни в Україні, якщо вони не виконують усі вимоги Москви, навіть у разі територіальних поступок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також: РФ вимагає більшого, ніж Україна: ISW розкрив умови Кремля для завершення війни

Аналітики звернули увагу на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, зроблену 16 березня на спільній прес-конференції з главою МЗС Кенії Мусалія Мудавадр.

Тоді Лавров заявив, що Росія відмовляється припиняти війну, навіть якщо Україна "визнає реалії на місцях" та повністю передасть Донбас Росії.

Крім того, міністр назвав можливе розміщення європейських миротворців на підконтрольній Києву території окупацією.

У ISW зазначають, що таким чином Кремль фактично ставить під сумнів суверенітет України, намагаючись нав’язати право вето на будь-які рішення Києва у сфері безпеки.

У звіті підкреслюється, що риторика про "першопричини" використовується Москвою для просування максималістських вимог.

Серед них - відмова України від вступу до НАТО, закріплення нейтрального статусу, так звана "демілітаризація" та "денацифікація", що передбачає зміну чинної влади на проросійську.

Експерти наголошують, що Кремль не демонструє готовності відступати від цих умов навіть у рамках переговорів за участю США та України. Це свідчить про те, що Москва, як і раніше, робить ставку на досягнення стратегічних цілей силовим шляхом, а не на компроміс.

"Кремль продовжує публічно наполягати на тому, що він не бажає відступати від цих вимог навіть під час тристоронніх переговорів зі Сполученими Штатами та Україною", - йдеться у звіті ISW.

Переговори призупинені

Останній раунд тристоронніх переговорів між представниками України, Росії та США відбувся 17-18 лютого в Женеві.

Наступна зустріч, запланована на 5 березня в Абу-Дабі, була відкладена після ударів США та Ізраїлю по Ірану. Нову дату і місце переговорів поки що не визначено.

Як пише Financial Times, мирні переговори щодо завершення війни в України за посередництва США опинилися під загрозою зриву, оскільки президент Дональд Трамп поступово втрачає інтерес до переговорів, а війна з Іраном відволікає увагу Вашингтона.

Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" у Запоріжжі: поранено працівників
