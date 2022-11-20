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Завершили навчання у Білорусі. В ISW припустили, коли Росія залучить додаткові мобілізовані сили

Фото: Росія може залучити додаткові мобілізовані сили у найближчі тижні (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти протягом найближчих тижнів можуть залучити додаткові мобілізовані сили для війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики дійшли до такого висновку, опираючись на те, що

Росіяни зміцнюють позиції

Фахівці поінформували, що росіяни починають зміцнювати свої позиції

Із посиланням на український Генштаб Інститут вивчення війни пише про збільшення чисельності військ РФ у Луганську. Новоприбулих росіяни розміщують

До слова, частина передислокованих солдат Росії

Основні висновки ISW:

  • Представники розвідки США заявили, що на початку листопада російські та іранські чиновники завершили угоду про виробництво іранських безпілотників на території РФ.
  • Українські війська продовжували контрнаступальні операції на лінії Сватово-Кремінна.
  • Російські війська продовжували наступальні операції навколо Бахмута, Авдіївки та на захід від Донецька, незважаючи на повідомлення про значні втрати в районі Бахмута.
  • Окупанти продовжували укріплювати райони навколо наземних ліній зв'язку на півдні України, борючись з частковою втратою можливості використання мосту через Керченську протоку.
  • Російські ЗМІ продовжували активно обговорювати майбутню другу хвилю мобілізації.
  • Кількість російських ув'язнених, як видається, скоротилася приблизно на 6,5% з січня 2022 року, ймовірно, через інтенсивне вербування у ПВК "Вагнер".
  • Росіяни намагаються встановити контроль над інформаційним простором на окупованих територіях та ідентифікувати українських партизанів.

Нагадаємо, глава ОВА Сергій Гайдай заявив, що ЗСУ постійно просуваються вперед у Луганській області.

До слова, захисники України змогли звільнити вже 12 населених пунктів в Луганській області.

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Війна Росії проти України