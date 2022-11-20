Завершили навчання у Білорусі. В ISW припустили, коли Росія залучить додаткові мобілізовані сили

Російські окупанти протягом найближчих тижнів можуть залучити додаткові мобілізовані сили для війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики дійшли до такого висновку, опираючись на те, що
Фахівці поінформували, що росіяни починають зміцнювати свої позиції
Із посиланням на український Генштаб Інститут вивчення війни пише про збільшення чисельності військ РФ у Луганську. Новоприбулих росіяни розміщують
До слова, частина передислокованих солдат Росії
Основні висновки ISW:
Нагадаємо, глава ОВА Сергій Гайдай заявив, що ЗСУ постійно просуваються вперед у Луганській області.
До слова, захисники України змогли звільнити вже 12 населених пунктів в Луганській області.
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