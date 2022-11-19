ЗСУ постійно просуваються вперед у Луганській області, - Гайдай
Українські військові постійно просуваються вперед у Луганській області, попри постійне поповнення особового складу у росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
За словами Гайдая, у звільнених селах окупанти залишили той "руський мир", в якому вони звикли жити багато років.
"Макіївку росіяни досі обстрілюють", - пояснив очільник області.
Очільник області повідомив, що люди, які не хочуть звідти виїжджати, живуть у підвалах, аби зберегти собі життя. Саме тому їм регулярно підвозять гуманітарні набори та ліки.
"Серед комунікацій, що там уціліли, у кращому випадку - це колодязі", - додав Гайдай.
Попри постійне поповнення особового складу у російських окупантів, українські військові поступово рухаються вперед у Луганській області.
Нагадаємо, що українські захисники змогли звільнити вже 12 населених пунктів в Луганській області.
Раніше Гайдай повідомив, що в Луганській області є дві найважчі ділянки фронту . Йдеться про Кремінський та Сватівський напрямки.
Нагадаємо, українські бійці розгромили скупчення техніки та живої сили ворога на Луганщині. Росіяни втратили ще 5 танків та дві бронемашини.
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