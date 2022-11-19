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ЗСУ постійно просуваються вперед у Луганській області, - Гайдай

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Україна, Субота 19 листопада 2022 20:38
ЗСУ постійно просуваються вперед у Луганській області, - Гайдай Фото: ЗСУ постійно просуваються вперед у Луганській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові постійно просуваються вперед у Луганській області, попри постійне поповнення особового складу у росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За словами Гайдая, у звільнених селах окупанти залишили той "руський мир", в якому вони звикли жити багато років.

"Макіївку росіяни досі обстрілюють", - пояснив очільник області.

Очільник області повідомив, що люди, які не хочуть звідти виїжджати, живуть у підвалах, аби зберегти собі життя. Саме тому їм регулярно підвозять гуманітарні набори та ліки.

"Серед комунікацій, що там уціліли, у кращому випадку - це колодязі", - додав Гайдай.

Попри постійне поповнення особового складу у російських окупантів, українські військові поступово рухаються вперед у Луганській області.

Нагадаємо, що українські захисники змогли звільнити вже 12 населених пунктів в Луганській області.

Раніше Гайдай повідомив, що в Луганській області є дві найважчі ділянки фронту . Йдеться про Кремінський та Сватівський напрямки.

Нагадаємо, українські бійці розгромили скупчення техніки та живої сили ворога на Луганщині. Росіяни втратили ще 5 танків та дві бронемашини.

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