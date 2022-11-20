Закончили учения в Беларуси. В ISW предположили, когда Россия привлечет дополнительные мобилизованные силы
Фото: Россия может привлечь дополнительные мобилизованные силы в ближайшие недели (Getty Images)
Российские оккупанты в ближайшие недели могут привлечь дополнительные мобилизованные силы для войны против Украины.
Аналитики пришли к такому выводу, опираясь на то, что
Основные выводы ISW:
- Представители разведки США заявили, что в начале ноября российские и иранские чиновники завершили соглашение о производстве иранских беспилотников на территории РФ.
- Украинские войска продолжали контрнаступательные операции на линии Сватово-Кременная.
- Российские войска продолжали наступательные операции вокруг Бахмута, Авдеевки и к западу от Донецка, несмотря на сообщения о значительных потерях в районе Бахмута.
- Оккупанты продолжали укреплять районы вокруг наземных линий связи на юге Украины, борясь с частичной потерей возможности использования моста через Керченский пролив.
- Российские СМИ продолжали активно обсуждать предстоящую вторую волну мобилизации.
- Количество российских заключенных, как представляется, сократилось примерно на 6,5% с января 2022 года, вероятно, из-за интенсивной вербовки в ЧВК "Вагнер".
- Россияне пытаются установить контроль над информационным пространством на оккупированных территориях и идентифицировать украинских партизан.