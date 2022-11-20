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Закончили учения в Беларуси. В ISW предположили, когда Россия привлечет дополнительные мобилизованные силы

Фото: Россия может привлечь дополнительные мобилизованные силы в ближайшие недели (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ближайшие недели могут привлечь дополнительные мобилизованные силы для войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики пришли к такому выводу, опираясь на то, что

Основные выводы ISW:

  • Представители разведки США заявили, что в начале ноября российские и иранские чиновники завершили соглашение о производстве иранских беспилотников на территории РФ.
  • Украинские войска продолжали контрнаступательные операции на линии Сватово-Кременная.
  • Российские войска продолжали наступательные операции вокруг Бахмута, Авдеевки и к западу от Донецка, несмотря на сообщения о значительных потерях в районе Бахмута.
  • Оккупанты продолжали укреплять районы вокруг наземных линий связи на юге Украины, борясь с частичной потерей возможности использования моста через Керченский пролив.
  • Российские СМИ продолжали активно обсуждать предстоящую вторую волну мобилизации.
  • Количество российских заключенных, как представляется, сократилось примерно на 6,5% с января 2022 года, вероятно, из-за интенсивной вербовки в ЧВК "Вагнер".
  • Россияне пытаются установить контроль над информационным пространством на оккупированных территориях и идентифицировать украинских партизан.

Напомним, глава ОВА Сергей Гайдай заявил, что ВСУ постоянно продвигаются вперед в Луганской области.

К слову, защитники Украины смогли освободить уже 12 населенных пунктов в Луганской области.

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Война России против Украины