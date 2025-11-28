Завершено ремонт аварійної ділянки шляхопроводу біля метро "Дарниця", - Кличко

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис мера столиці Віталія Кличка у Telegram.

"Відкрили рух транспорту та пішоходів оновленим шляхопроводом поблизу метро "Дарниця". Відсьогодні на шляхопроводі курсуватиме тролейбусний маршрут №29. А відзавтра свою роботу відновлять тролейбуси №№50, 50к", - поінформував Віталій Кличко.

Мер нагадав, що реконструкцію аварійного об'єкту "Київавтодор" розпочав у грудні 2024 року. До цього старий шляхопровід, зведений ще 1963 року, жодного разу капітально не ремонтували.

Завдяки реконструкції збільшиться пропускна здатність ділянки й зменшиться аварійність, запевнив Кличко. Крім того, під час реконструкції враховано принципи безбар'єрності, наголосив він.

Мостовики встановили опори, прогонові будови, ригелі, мостове полотно. Влаштували нове асфальтобетонне покриття, оновили комунікації, встановили сучасне LED-освітлення, перильне, бар’єрне огородження та шумозахисні екрани. Облаштували суміжні вело-пішохідні тротуари. Як розповів міський голова, важливим етапом реконструкції став демонтаж опори шляхопроводу, яка була розташована під спорудою на Броварському проспекті. Дорожники винесли її за межі проїжджої частини.

"Це рішення покращить пропускну здатність автотранспорту та зменшить аварійність", - зазначив Віталій Кличко.

Мер наголосив, що місто оновлює мости і шляхопроводи, бо це важливо для безпеки та зручності киян і гостей столиці.