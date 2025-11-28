Завершен ремонт аварийного участка путепровода возле метро "Дарница", - Кличко

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра столицы Виталия Кличко в Telegram.

"Открыли движение транспорта и пешеходов по обновленному путепроводу вблизи метро "Дарница". С сегодняшнего дня на путепроводе будет курсировать троллейбусный маршрут №29. А с завтрашнего дня свою работу возобновят троллейбусы №№50, 50к", - проинформировал Виталий Кличко.

Мэр напомнил, что реконструкцию аварийного объекта "Киевавтодор" начал в декабре 2024 года. До этого старый путепровод, построенный еще в 1963 году, ни разу капитально не ремонтировали.

Благодаря реконструкции увеличится пропускная способность участка и снизится аварийность, заверил Кличко. Кроме того, при реконструкции учтены принципы безбарьерности, подчеркнул он.

Мостовики установили опоры, пролетные строения, ригели, мостовое полотно. Устроили новое асфальтобетонное покрытие, обновили коммуникации, установили современное LED освещение, перильное, барьерное ограждение и шумозащитные экраны. Обустроили смежные вело-пешеходные тротуары. Как рассказал городской голова, важным этапом реконструкции стал демонтаж опоры путепровода, расположенной под сооружением на Броварском проспекте. Дорожники вынесли ее за пределы проезжей части.

"Это решение улучшит пропускную способность автотранспорта и снизит аварийность", - отметил Виталий Кличко.

Мэр подчеркнул, что город обновляет мосты и путепроводы, потому что это важно для безопасности и удобства киевлян и гостей столицы.