У Києві перекривають рух одним з головних проспектів на понад пів року: де саме та коли
У Києві планують перекрити рух транспорту шляхопроводом біля станції метро "Дарниця". Їздити за тимчасовою схемою організації дорожнього руху водіям доведеться майже до кінця року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу комунальної корпорації "Київавтодор" у Facebook.
Де саме в Києві перекривають рух та на який період
Громадянам розповіли, що рух транспорту біля станції метро "Дарниця" планують перекрити у зв'язку з початком реконструкції шляхопроводу на перетині:
- вулиці Будівельників;
- Броварського проспекту;
- Святошинсько-Броварської лінії метрополітену.
При цьому обмеження для водіїв триватимуть з 8 лютого до 30 листопада 2025 року.
Схема обмеження руху транспорту біля метро "Дарниця" (карта: facebook.com/kyivavtodor)
"Звертаємо увагу, що на період реконструкції рух автотранспорту шляхопроводом здійснюватиметься за тимчасовою схемою організації дорожнього руху, погодженою з Управлінням патрульної поліції у місті Києві", - наголосили в "Київавтодорі".
Уточнюється, що додатково для водіїв встановлять попереджувальні знаки - з інформацією про об'їзд ділянки виконання ремонтних робіт.
Українцям нагадали, що цей шляхопровід ввели в експлуатацію в 1963 році та з того моменту жодного разу капітально не ремонтували.
Крім того, в комунальній корпорації повідомили, що дорожники розпочнуть роботи з розбирання конструкцій шляхопроводу:
- демонтують зношене мостове полотно;
- демонтують прогонові будови;
- демонтують опори та фундамент.
"Комунальна корпорація "Київавтодор" перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту", - підсумували у прес-службі.
Допис КК "Київавтодор" (скриншот: facebook.com/kyivavtodor)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в центрі Києва обмежили рух транспорту, тому водіям за певних умов доведеться змінювати свій маршрут.
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