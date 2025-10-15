Завершення війни в Україні є однією з головних цілей Трампа, - Politico

Президент США Дональд Трамп "оптимістично налаштований" щодо можливості досягнення миру в Україні після успішного обміну заручниками на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Представник Білого дому на умовах анонімності розповів виданню, що після успіху на Близькому Сході адміністрація Трампа сповнена надії на завершення війни в Україні.

"Президент Трамп давно висловлював бажання покласти край війні між Росією та Україною, так само як він звільнив заручників і поклав край війні між Ізраїлем та ХАМАС", - наголосив він.

Представник Білого дому підкреслив, що Росія повинна бути мотивована сісти за стіл переговорів через своє військове та економічне становище.

"Як заявив президент, війна не йде добре для Росії, економіка якої перебуває в руїнах і яка продовжує втрачати тисячі життів, щоб не здобути практично ніякої землі. Якби вони були розумними, то більш наполегливо прагнули б укласти угоду", - зазначив він.

За його словами, Трамп "залишається оптимістом" і вірить, що йому вдасться змусити обидві сторони "припинити безглузді вбивства".

Видання зазначає, що спецпредставник президента США Стів Віткофф розповів іноземним колегам про три головні цілі зовнішньої політики Трампа. Зокрема, це припинення конфлікту в Газі, припинення війни між РФ та Україною і укладення нової ядерної угоди з Іраном.

"Вони визнали, що Газа буде найпростішою з трьох. Але вони не відмовляються від інших. Швидше, є відчуття, що успіх приведе до подальших успіхів", - підкреслює джерело Politico.

Зазначається, що успіх Трампа на Близькому Сході "зміцнив його дипломатичну впевненість" у собі, проте досі Росія в основному не реагувала на його миротворчі зусилля.