Завершение войны в Украине является одной из главных целей Трампа, - Politico

США, Среда 15 октября 2025 15:55
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент США Дональд Трамп "оптимистично настроен" относительно возможности достижения мира в Украине после успешного обмена заложниками на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Представитель Белого дома на условиях анонимности рассказал изданию, что после успеха на Ближнем Востоке администрация Трампа полна надежды на завершение войны в Украине.

"Президент Трамп давно выражал желание положить конец войне между Россией и Украиной, так же как он освободил заложников и положил конец войне между Израилем и ХАМАС", - подчеркнул он.

Представитель Белого дома подчеркнул, что Россия должна быть мотивирована сесть за стол переговоров из-за своего военного и экономического положения.

"Как заявил президент, война не идет хорошо для России, экономика которой находится в руинах и которая продолжает терять тысячи жизней, чтобы не получить практически никакой земли. Если бы они были разумными, то более настойчиво стремились бы заключить сделку", - отметил он.

По его словам, Трамп "остается оптимистом" и верит, что ему удастся заставить обе стороны "прекратить бессмысленные убийства".

Издание отмечает, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф рассказал иностранным коллегам о трех главных целях внешней политики Трампа. В частности, это прекращение конфликта в Газе, прекращение войны между РФ и Украиной и заключение новой ядерной сделки с Ираном.

"Они признали, что Газа будет самой простой из трех. Но они не отказываются от остальных. Скорее, есть ощущение, что успех приведет к дальнейшим успехам", - подчеркивает источник Politico.

Отмечается, что успех Трампа на Ближнем Востоке "укрепил его дипломатическую уверенность" в себе, однако до сих пор Россия в основном не реагировала на его миротворческие усилия.

Напомним, вчера, 14 октября, Трамп заявил, что не понимает, зачем российский диктатор Владимир Путин продолжает войну в Украине.

По словам президента США, российский диктатор вступает в четвертый год войны, "которую должен был бы выиграть за неделю".

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что общие боевые потери страны-агрессора с начала полномасштабного вторжения в 2022 году составляют около 1 125 150 человек.

