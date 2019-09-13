Завершение войны не может произойти ценой суверенитета Украины, - президент Эстонии

Фото: Керсти Кальюлайд (riafan.ru)

Кальюлайд назвала обмен между Украиной и РФ заметным шагом в наступлении мира на Донбассе

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала Украину и международное общество искать решение, как завершить войну на Донбассе. Об этом президент Эстонии заявила во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РБК-Украина.

По словам Кальюлайд, недавний обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией может стать заметным шагом в наступлении мира на Донбассе.

"Но это не может произойти ценой суверенитета Украины", - отметила президент Эстонии.

Напомним, РБК-Украина писало, что Владимир Зеленский заявил, что выборы на неподконтрольном Донбассе пройдут только после отведения войск. При этом президент отметил, что информацию о выборах на оккупированных территориях сможет комментировать только после того, как эти вопросы согласуют в нормандском формате.

Также Зеленский отметил, что самая сложная ситуация будет с возвращением Крыма. Президент заявил, что у него есть несколько идей, как вернуть Крым, но не озвучил их. По словам Зеленского этот вопрос будет обсуждать с президентом США.