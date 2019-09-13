Завершення війни не може відбутися ціною суверенітету України, - президент Естонії

Фото: Керсті Кальюлайд (riafan.ru)

Кальюлайд назвала обмін між Україною і РФ помітним кроком у настанні світу на Донбасі

Президент Естонії Керсті Кальюлайд закликала Україну і міжнародне товариство шукати рішення, як завершити війну на Донбасі. Про це президент Естонії заявила під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає РБК-Україна.

За словами Кальюлайд, недавній обмін полоненими між Україною і Російською Федерацією може стати помітним кроком у настанні світу на Донбасі.

"Але це не може статися ціною суверенітету України", - зазначила президент Естонії.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що Володимир Зеленський заявив, що вибори на непідконтрольному Донбасі пройдуть тільки після відведення військ. При цьому президент зазначив, що інформацію про вибори на окупованих територіях зможе коментувати тільки після того, як ці питання погодять у нормандському форматі.

Також Зеленський зазначив, що найскладніша ситуація з поверненням Криму. Президент заявив, що у нього є кілька ідей, як повернути Крим, але не озвучив їх. За словами Зеленського це питання буде обговорювати з президентом США.