Завербувало ФСБ. У Кропивницькому затримали агента РФ, який готував обстріл електропідстанцій

Зловмисника насамперед цікавили локації місцевих об’єктів енергетики.

Окрім того, за вказівкою росіян чоловік повинен був встановити GPS-трекер біля однієї з трансформаторних підстанцій у Кропивницькому. За сигналами "маячка" загарбники хотіли скоригувати ракетний удар по енергооб’єкту. У разі успішної повітряної атаки окупанти хотіли продовжити серію обстрілів по території міста, використовуючи "наводки" агента.

Проте СБУ своєчасно викрили агента, задокументували його злочинні дії та затримали на спробі встановлення GPS-пристрою поблизу міської електропідстанції.

За даними слідства, зловмисником є місцевий житель, якого спецслужба РФ завербувала після початку повномасштабної агресії.

У поле зору РФ потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед свого оточення.

Для збору даних для ФСБ їхній агент виходив на місцевість та робив фото-, відеознімки українських об’єктів. Отриманий "звіт" з електронними координати передавав росіянам через анонімні месенджери.

Під час огляду місця події та обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили:

GPS-трекер із сім-картою мобільного оператора;

телефони та комп’ютерну техніку із доказами листування з представником ФСБ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Сумах затримали російського агента, який намагався влаштуватися у військову адміністрацію для збору секретної інформації.

До того ж, правоохоронці викрили російську агентурну мережу, учасники якої коригували ракетні удари по Дніпру, зокрема по об'єктах енергетики.

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