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Завербовало ФСБ. В Кропивницком задержали агента РФ, который готовил обстрел электроподстанций

Фото: в Кропивницком задержали агента РФ, который готовил обстрел электроподстанций (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Служба безопасности Украины разоблачила еще одного агента ФСБ России, который собирал данные о размещении подразделений Сил обороны и объектов критической инфраструктуры на территории Кировоградской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Злоумышленника в первую очередь интересовали локации местных объектов энергетики.

Кроме того, по указанию россиян мужчина должен был установить GPS-трекер у одной из трансформаторных подстанций в Кропивницком. По сигналам "маячка" захватчики хотели скорректировать ракетный удар по энергообъекту. В случае успешной воздушной атаки оккупанты хотели продолжить серию обстрелов по территории города, используя "наводки" агента.

Однако СБУ своевременно разоблачили агента, задокументировали его преступные действия и задержали на попытке установки GPS-устройства вблизи городской электроподстанции.

По данным следствия, злоумышленником является местный житель, которого спецслужба РФ завербовала после начала полномасштабной агрессии.

В поле зрения РФ попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно выражал среди своего окружения.

Для сбора данных ФСБ их агент выходил на местность и делал фото-, видеоснимки украинских объектов. Полученный "отчет" с электронными координатами передавал россиянам через анонимные мессенджеры.

В ходе осмотра места происшествия и обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили:

  • GPS-трекер с сим-картой мобильного оператора;
  • телефоны и компьютерную технику с доказательствами переписок с представителем ФСБ.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Сумах задержали российского агента, который пытался устроиться в военную администрацию для сбора секретной информации.

К тому же правоохранители разоблачили российскую агентурную сеть, участники которой корректировали ракетные удары по Днепру, в том числе по объектам энергетики.

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Служба безопасности УкраиныКропивницкий