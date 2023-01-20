Наводили ракети. У Дніпрі викрили мережу російських агентів

Правоохоронці викрили у Дніпрі російську агентурну мережу. Зрадники коригували ракетні удари по Дніпру, зокрема по об'єктах енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

Контррозвідка СБУ провела у Дніпрі спецоперацію і нейтралізувала агентів, які працювали на Головне управління Генштабу Росії (більше відому як ГРУ). Шпигуни передавали росіянам координати об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств. З цією інформацією РФ готувала ракетні атаки.

Крім того, агенти з'ясовували наслідки "прильотів", щоб повторно скоригувати ракети. Також перевіряється причетність зрадників до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня.

Шпигуни збирали дані про військових, їх місця базування та переміщення, намагалися виявили позиції ППО.

Всю зібрану інформацію вони передавали представникам ГРУ через резидента групи. Ним виявився колишній мешканець Дніпра. У 2014 році він заснував прокремлівську організацію, яка виступала за створення так званої "південно-східної Української республіки", яка б контролювалася РФ.

Пізніше чоловік втік до Росії, де його завербували росіяни. За їх вказівками він створив агентурну мережу. Група перебувала у "режимі очікування", але у жовтні 2022 року активізувалася.

Під час обшуків за адресами проживання затриманих правоохоронці виявили:

саморобні вибухові пристрої;

комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами законспірованого листування з ворогом;

прокремлівську літературу.

Затриманим агентам оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Слідство триває.

Фото: СБУ викрила у Дніпрі агентурну мережу (ssu.gov.ua)