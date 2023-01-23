У Сумах затримано агента ФСБ, який намагався влаштуватися у військову адміністрацію, - СБУ

Конррозвідка Служби безпеки затримала російського агента, який намагався влаштуватися до Сумської обласної військової адміністрації для збору секретної інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"В результаті багатоетапної спецоперації в Сумах затримано агента ФСБ, який отримав вороже завдання влаштуватися до Управління оборонної роботи обласної військової адміністрації", - розповіли у спецслужбі.

За даними СБУ, в адміністрації агент мав збирати секретну інформацію про систему захисту регіону в умовах збройної агресії РФ. Отримані відомості планувалося передавати ворогові закритими каналами зв'язку.

Слідство встановило, що зрадником виявився мешканець обласного центру, якого ФСБ завербувала перед початком повномасштабного вторгнення. Зловмисник погодився на співпрацю через свої прокремлівські переконання та грошову винагороду.

Після повномасштабного вторгнення агент розвідував місця дислокації та переміщення Сил оборони на території регіону. Для цього він об'їжджав територію та приховано спостерігав за підрозділами українських військ.

Також він збирав персональні дані місцевих правоохоронців та їхніх сімей. За свої "послуги" зрадник отримував кошти у криптовалюті.

Під час обшуків у фігуранта знайшли російський паспорт, мобільні телефони та комп'ютерну техніку з підтвердженнями розвідувально-підривної діяльності.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (дерзрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд уже відправив його під варту.

Фото: затримання російського агента у Сумах (ssu.gov.ua)