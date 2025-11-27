Завербували на сайті знайомств: на Дніпропетровщині викрили коригувальника РФ

Контррозвідка СБУ викрила ще одного російського агента, який передавав окупантам дані для артилерійських обстрілів і дронових атак по прифронтовому Нікополю.

Що відомо про підозрюваного

За даними слідства, агентом виявився 42-річний місцевий житель, безробітний, який переховувався від мобілізації. Він потрапив у поле зору російської спецслужби, коли шукав собі пару на сайті знайомств.

Саме там з ним встановила контакт жінка, яка представилась мешканкою тимчасово окупованої Каховки та виявилася позаштатною співробітницею ФСБ.

Після маніпуляцій та "налагодження довіри" вона передала чоловіка на прямий зв’язок із кадровим офіцером спецслужби.

Як діяв агент

Після вербування куратор надав йому інструкції щодо збору розвідданих про українські війська, що обороняють місто. Зловмисник обходив Нікополь, уникаючи блокпостів, та приховано фіксував позиції Сил оборони.

Усю зібрану інформацію він одразу пересилав російському куратору.

За оперативними даними, найближчим часом окупанти планували перекинути агенту FPV-дроном саморобний вибуховий пристрій для підготовки теракту у Дніпропетровській області.

Затримання та що загрожує

Контррозвідники СБУ вчасно викрили та затримали чоловіка за місцем проживання. Під час обшуку вилучили смартфон із доказами його роботи на ворога.

Також проведено комплекс заходів для убезпечення локацій українських військ.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права внесення застави.

Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ викрила коригувальника окупантів (ssu.gov.ua)