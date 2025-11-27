Завербовали на сайте знакомств: на Днепропетровщине разоблачили корректировщика РФ

Контрразведка СБУ разоблачила еще одного российского агента, который передавал оккупантам данные для артиллерийских обстрелов и дроновых атак по прифронтовому Никополю.

Что известно о подозреваемом

По данным следствия, агентом оказался 42-летний местный житель, безработный, который скрывался от мобилизации. Он попал в поле зрения российской спецслужбы, когда искал себе пару на сайте знакомств.

Именно там с ним установила контакт женщина, которая представилась жительницей временно оккупированной Каховки и оказалась внештатной сотрудницей ФСБ.

После манипуляций и "налаживания доверия" она передала мужчину на прямую связь с кадровым офицером спецслужбы.

Как действовал агент

После вербовки куратор предоставил ему инструкции по сбору разведданных об украинских войсках, обороняющих город. Злоумышленник обходил Никополь, избегая блокпостов, и скрыто фиксировал позиции Сил обороны.

Всю собранную информацию он сразу пересылал российскому куратору.

По оперативным данным, в ближайшее время оккупанты планировали перебросить агенту FPV-дроном самодельное взрывное устройство для подготовки теракта в Днепропетровской области.

Задержание и что грозит

Контрразведчики СБУ вовремя разоблачили и задержали мужчину по месту жительства. Во время обыска изъяли смартфон с доказательствами его работы на врага.

Также проведен комплекс мероприятий для обеспечения безопасности локаций украинских войск.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена в условиях военного положения). Он находится под стражей без права внесения залога.

Подозреваемому грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: СБУ разоблачила корректировщика оккупантов (ssu.gov.ua)