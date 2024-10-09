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Завербували через сайт знайомств. В Україні затримали агента ФСБ РФ (фото)

Україна, Середа 09 жовтня 2024 10:44
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Завербували через сайт знайомств. В Україні затримали агента ФСБ РФ (фото) Фото: СБУ затримала агента РФ, завербованого ФСБ на сайті знайомств (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні затримали російського коригувальника. Мешканця Покровська ФСБ РФ завербувала через сайт знайомств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Контррозвідка Служби безпеки затримала інформатора ФСБ, який діяв у Донецькій області та в Сумах. Зловмисник розвідував локації Сил оборони та коригував повітряні атаки окупантів", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, найбільше ворога цікавили координати українських військ на одному з найгарячіших напрямків фронту - Покровському.

Вербування через сайт знайомств

Ворожим агентом виявився 23-річний житель Покровська.

"Російська спецслужба завербувала його через так звану "медову пастку", коли молодик шукав собі пару на сайтах знайомств", - додали у відомстві.

На фігуранта вийшла представниця російської спецслужби і запропонувала "познайомитися поближче".

"Згодом вона відправила молодика обходити місцевість у районі Покровська, де він приховано фіксував позиції Сил оборони. Також фігурант звітував окупантам про наслідки ворожих авіаударів по місту", - зазначили в СБУ

"Відрядження" у Сумську область

Після розвідувальних вилазок поблизу східного фронту ФСБ "відрядила" свого інформатора у Сумську область, щоб відслідкувати роботу української ППО на прикордонні з Росією.

"Для виконання ворожого завдання зловмисник орендував квартиру в обласному центрі і обладнав у ній спостережний пункт. На підвіконні оселі він встановив мобільний телефон з додатковими засобами живлення, який здійснював для ФСБ онлайн-трансляцію повітряних атак на місто", - констатували в українській спецслужбі

СБУ затримала інформатора та вилучила телефони, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Затримання агентів ФСБ в Україні

Українські спецслужби постійно затримують агентів ФСБ РФ, особливо у прифронтових областях.

Буквально нещодавно СБУ затримала двох учасників агентурної мережі ФСБ, яку викрили у серпні у Дніпропетровській області. Раніше було затримано шістьох учасників групи, які коригували ракетно-дронні атаки Росії на військові та критично важливі об'єкти регіону.

З цікавого - ще у січні СБУ затримала агента-смертника з боєприпасом. Він шпигував за ЗСУ у Донецькій області. А у разі викриття збирався накласти на себе руки.

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Служба безпеки України ФСБ Сумська область Покровськ Війна в Україні
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