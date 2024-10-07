Служба безпеки України затримала двох учасників агентурної мережі ФСБ, яку викрили у серпні на Дніпропетровщині. Раніше було затримано шістьох учасників групи, що коригували ракетно-дронові атаки Росії на військові та критично важливі об'єкти регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Наразі СБУ вдалося вийти на ще двох агентів. Це 56-річний керівник охорони місцевого підприємства та 48-річна безробітна з передмістя Дніпра. Вони діяли незалежно один від одного, але координувалися спільним російським куратором.

Агенти передавали координати для ударів по позиціях Сил оборони та об'єктах "Укрзалізниці", які забезпечували переправлення військової техніки та боєприпасів на фронт. Також вони відстежували маршрути військових колон ЗСУ.

Зловмисники фіксували цілі, об'їжджаючи вулиці обласного центру та прилеглих територій. Отримані дані передавали ФСБ у вигляді геолокацій та детальних описів об’єктів.

Обидва агенти були затримані контррозвідниками СБУ за місцями проживання. Під час обшуків у них вилучили телефони з доказами їх злочинної діяльності.

Затриманим оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ затримала двох агентів ФСБ, причетних до коригування ударів по Дніпропетровщині (t.me/SBUkr)