Шпигував за ЗСУ в районі Донецької області: СБУ затримала агента-смертника з боєприпасом

Правоохоронці викрили ще одного інформатора ФСБ РФ. Чоловік збирав розвіддані про Сили оборони у Донецькій області та збирався вкоротити собі віку у випадку викриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Шпигував за ЗСУ

Шпигун ФСБ розвідував місця базування підрозділів ЗСУ в районі Краматорська. Він намагався виявити бойові позиції протиповітряної оборони та важкої артилерії українських військ.

Крім того, інформатор готував для агресора схеми розташування фортифікаційних споруд та інженерних загороджень на території регіону.

"Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки нових ракетно-артилерійських ударів по прифронтовому місту та його околицях",- зауважують в СБУ.

Правоохоронці своєчасно викрили російського інформатора, задокументували його злочинні дії та затримала. Завдяки цьому було зірвано плани ворога щодо підготовки серії повітряних атак на військові об’єкти ЗСУ.

Завербували через сайт знайомств

Агентом РФ виявився мешканець Краматорська. У серпні 2023 року він познайомився на одному із сайтів знайомств з росіянкою, яка співпрацює з ФСБ РФ.

За її вказівками чоловік збирав інформацію про військові об’єкти, "потрібні" ворогу.

Отримані відомості він надсилав месенджером росіянці, а вона переправляла їх кадровому співробітнику ФСБ, який воює проти Сил оборони на Авдіївському напрямку.

Кпім того, ворожий інформатор тримав у шафі свого помешкання бойову гранату, щоб підірвати себе у разі викриття.

Докази та оголошення підозри

Агенту РФ повідомили про підозру за несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану.

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій затриманого.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років тюрми.