Завербовали через сайт знакомств. В Украине задержан агент ФСБ РФ (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Контрразведка Службы безопасности задержала информатора ФСБ, который действовал в Донецкой области и в Сумах. Злоумышленник разведывал локации Сил обороны и корректировал воздушные атаки оккупантов", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, больше всего врага интересовали координаты украинских войск на одном из самых горячих направлений фронта - Покровском.

Вербовка через сайт знакомств

Вражеским агентом оказался 23-летний житель Покровска.

"Российская спецслужба завербовала его через так называемую "медовую ловушку", когда парень искал себе пару на сайтах знакомств", - добавили в ведомстве.

На фигуранта вышла представительница российской спецслужбы и предложила "познакомиться поближе".

"Впоследствии она отправила молодого человека обходить местность в районе Покровска, где он скрыто фиксировал позиции Сил обороны. Также фигурант отчитывался оккупантам о последствиях вражеских авиаударов по городу", - отметили в СБУ.

"Командировка" в Сумскую область

После разведывательных вылазок вблизи восточного фронта ФСБ "командировала" своего информатора в Сумскую область, чтобы отследить работу украинской ПВО на пограничье с Россией.

"Для выполнения вражеской задачи злоумышленник арендовал квартиру в областном центре и оборудовал в ней наблюдательный пункт. На подоконнике дома он установил мобильный телефон с дополнительными средствами питания, осуществлявшими для ФСБ онлайн-трансляцию воздушных атак на город", - констатировали в украинской спецслужбе.

СБУ задержала информатора и изъяла телефоны, которые он использовал в разведывательно-взрывной деятельности в пользу РФ. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.