Завербовали через сайт знакомств. В Украине задержан агент ФСБ РФ (фото)
В Украине задержан российский корректировщик. Жителя Покровска ФСБ РФ завербовала через сайт знакомств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Контрразведка Службы безопасности задержала информатора ФСБ, который действовал в Донецкой области и в Сумах. Злоумышленник разведывал локации Сил обороны и корректировал воздушные атаки оккупантов", - говорится в сообщении.
По данным СБУ, больше всего врага интересовали координаты украинских войск на одном из самых горячих направлений фронта - Покровском.
Вербовка через сайт знакомств
Вражеским агентом оказался 23-летний житель Покровска.
"Российская спецслужба завербовала его через так называемую "медовую ловушку", когда парень искал себе пару на сайтах знакомств", - добавили в ведомстве.
На фигуранта вышла представительница российской спецслужбы и предложила "познакомиться поближе".
"Впоследствии она отправила молодого человека обходить местность в районе Покровска, где он скрыто фиксировал позиции Сил обороны. Также фигурант отчитывался оккупантам о последствиях вражеских авиаударов по городу", - отметили в СБУ.
"Командировка" в Сумскую область
После разведывательных вылазок вблизи восточного фронта ФСБ "командировала" своего информатора в Сумскую область, чтобы отследить работу украинской ПВО на пограничье с Россией.
"Для выполнения вражеской задачи злоумышленник арендовал квартиру в областном центре и оборудовал в ней наблюдательный пункт. На подоконнике дома он установил мобильный телефон с дополнительными средствами питания, осуществлявшими для ФСБ онлайн-трансляцию воздушных атак на город", - констатировали в украинской спецслужбе.
СБУ задержала информатора и изъяла телефоны, которые он использовал в разведывательно-взрывной деятельности в пользу РФ. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Задержания агентов ФСБ в Украине
Украинские спецслужбы постоянно задерживают агентов ФСБ РФ, особенно в прифронтовых областях.
Буквально недавно СБУ задержала двух участников агентурной сети ФСБ, которую разоблачили в августе в Днепропетровской области. Ранее были задержаны шесть участников группы, которые корректировали ракетно-дронные атаки России на военные и критически важные объекты региона.
Из интересного - еще в январе СБУ задержала агента-смертника с боеприпасом. Он шпионил за ВСУ в Донецкой области. А в случае разоблачения собирался покончить с собой.
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