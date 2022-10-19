Завербовані у в'язницях солдати РФ зі зброєю втекли з-під Херсона, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Підрозділи Росгвардії під виглядом боротьби з диверсійно-розвідувальними групами проводять заходи щодо пошуку дезертирів.

Завербовані військовослужбовці з місць позбавлення волі після отримання зброї часто залишають підрозділи та шукають можливість повернутися на територію Росії. За наявною інформацією, після поразки складу з боєприпасами в Херсонській області 17 жовтня частина підрозділу, що залучається до його охорони, отримала поранення, а решта - вдалася до втечі.

Раніше повідомлялося, що українські воїни сьогодні збили бойовий гелікоптер росіян Ка-52 у Бериславському районі Херсонської області.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно наші військові також знищили ще один російський штурмовик Су-25 у Херсонській області.

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