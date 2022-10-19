Завербованные в тюрьмах солдаты РФ с оружием сбежали из-под Херсона, - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Завербованные военнослужащие из мест лишения свободы после получения оружия часто покидают подразделения и ищут возможность вернуться на территорию России. По имеющейся информации, после поражения склада с боеприпасами в Херсонской области 17 октября, часть привлекаемого к его охране подразделения получила ранения, а остальная - прибегла к бегству.

Подразделения Росгвардии под видом борьбы с диверсионно-разведывательными группами проводят мероприятия по поиску дезертиров.