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Завербованные в тюрьмах солдаты РФ с оружием сбежали из-под Херсона, - Генштаб

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Херсон, Среда 19 октября 2022 19:16
Завербованные в тюрьмах солдаты РФ с оружием сбежали из-под Херсона, - Генштаб Фото: солдаты РФ с оружием сбежали из-под Херсона (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Восполнение потерь подразделений российских оккупационных войск за счет заключенных нанесло дополнительных проблем командованию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Завербованные военнослужащие из мест лишения свободы после получения оружия часто покидают подразделения и ищут возможность вернуться на территорию России. По имеющейся информации, после поражения склада с боеприпасами в Херсонской области 17 октября, часть привлекаемого к его охране подразделения получила ранения, а остальная - прибегла к бегству.

Подразделения Росгвардии под видом борьбы с диверсионно-разведывательными группами проводят мероприятия по поиску дезертиров.

Ранее сообщалось, что украинские воины сегодня сбили боевой вертолет россиян Ка-52 в Бериславском районе Херсонской области.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно наши военные также уничтожили еще один российский штурмовик Су-25 в Херсонской области.

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