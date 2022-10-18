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Українські військові збили Су-25 росіян у Херсонській області

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Вівторок 18 жовтня 2022 10:04
Українські військові збили Су-25 росіян у Херсонській області Ілюстративне фото: українські військові збили Су-25 росіян у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бійці Збройних сил України знищили російський штурмовик Су-25 у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За його словами, ворожого штурмовика було збито у вівторок, 18 жовтня, вранці.

"Збило на у Херсонській області Повітряне командування "Південь" Су-25 рашистів", - розповів Ігнат.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 17 жовтня ввечері ЗСУ збили вісім дронів-камікадзе Shahed-136 у центрі України.

Також ми писали, що, за словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, Росія може активно атакувати Україну іранськими дронами-камікадзе ще протягом 2-3 місяців.

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