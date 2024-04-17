Завербовані Міноборони РФ "зеки" гинуть на фронті за два місяці після відправки, - BBC

Росія продовжує тактику "м'ясних" штурмів, роблячи ставку у війні на кількість солдатів. ЗМІ встановили, що ув'язнені, яких Міноборони РФ відправляє на передову гинуть через місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
ЗМІ встановили поіменний список з 50 тисяч російських військових, які загинули на війні проти України з лютого 2022 року. Хоча реальні дані значно більші.
Російські втрати зростають, коли окупаційні війська здійснюють новий наступ. Так було навесні 2023 року під час битви за Бахмут, а також з жовтня 2023 року до весни 2024-го, коли росіяни захопили Авдіївку.
Видання зазначається, що для свого дослідження проаналізуємо могили на 70 кладовищах по всій Росії. Наприклад, є супутникові зображення Богородського кладовища в Рязані, які свідчать, що з'явився цілий нове місце для поховання загиблих солдатів.
bbc.com
Завербовані ув'язнені відіграють велику роль у тактиці "м'ясних" штурмів на фронті. Самі російські окупанти анонімно зізнаються, що "зеків" не шкодують на фронті. Йдеться про так звані штурмові групи "Шторм-Z".
Журналістам вдалося підтвердити поіменну загибель 9 тисяч російських ув'язнених, яких відправили на передову.
За даними BBC, Деякі "зеки" були вбиті на передовій у перші два тижні після того, як відписали контракт.
За даними Генерального штабу ЗСУ, що Росія втратила на війні вже 456 тисяч солдатів. Лише за останню добу наші воїни ліквідували 710 росіян.
У розвідці Британії вважають, що Росія планує набрати до армії 400 тисяч контрактників у 2024 році.
Нагадаємо, у березні російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов у РФ. Росія хоче набрати до армії 150 тисяч строковиків. За даними ГУР, весняний призов у Росії сповільнився, тому в регіонах активізувалася агітація. Її поширюють навіть у потягах та електричках.
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