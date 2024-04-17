У Росії проблеми з весняним призовом, агітацію поширюють навіть у потягах, - ГУР

У Росії сповільнюється весняний призов до армії. Тому путінський режим розширює агітацію, її поширюють навіть у потягах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки у Telegram.

Як зазначає розвідка, Кремль наказав представникам у регіонах виконати план весняного призову і не допустити його зриву. Зменшення кількості призовників може означатиме зменшення чисельності охочих підписувати контракт з російською армією.

Так, у Росії намагаються поширити інформацію, що нібито строкова служба гарантує неучасть у бойових діях проти України.

Для агітації, серед іншого, залучають російську залізницю. ГУР повідомляє, що вагони пасажирських поїздів та електричок розфарбовують мілітаристськими принтами, прославляючи військову службу, російську зброю та техніку.

"Тож путінська Росія фактично копіює методи більшовицького агітпропу сторічної давнини з його агітпоїздами", - йдеться у повідомленні.