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Завербованные Минобороны РФ "зэки" погибают на фронте через два месяца после отправки, - BBC

Фото: российские "зэки" держатся на фронте около двух месяцев (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия продолжает тактику "мясных" штурмов, делая ставку в войне на количество солдат. СМИ установили, что заключенные, которых Минобороны РФ отправляет на передовую, погибают через месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

СМИ установили поименный список из 50 тысяч российских военных, погибших на войне против Украины с февраля 2022 года. Хотя реальные данные гораздо больше.

Российские потери возрастают, когда оккупационные войска совершают новое наступление. Так было весной 2023 года во время битвы за Бахмут, а также с октября 2023 до весны 2024-го, когда россияне захватили Авдеевку.

Издание отмечается, что для своего исследования проанализируем могилы на 70 кладбищах по всей России. Например, есть спутниковые изображения Богородского кладбища в Рязани, которые свидетельствуют, что появилось целое новое место для захоронения погибших солдат.

bbc.com

Роль "зэков"

Завербованные заключенные играют большую роль в тактике "мясных" штурмов на фронте. Сами российские оккупанты анонимно признаются, что "зеков" не жалеют на фронте. Речь идет о так называемых штурмовых группах "Шторм-Z".

Журналистам удалось подтвердить поименную гибель 9 тысяч российских заключенных, отправленных на передовую.

По данным BBC, Некоторые "зэки" были убиты на передовой в первые две недели после того, как отписали контракт.

Потери России на войне

По данным Генерального штаба ВСУ, Россия потеряла на войне уже 456 тысяч солдат. Только за последние сутки наши воины ликвидировали 710 россиян.

В разведке Британии считают, что Россия планирует набрать в армию 400 тысяч контрактников в 2024 году.

Напомним, в марте российский диктатор Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в РФ. Россия хочет набрать в армию 150 тысяч срочников. По данным ГУР, весенний призыв в России замедлился, потому в регионах активизировалась агитация. Ее распространяют даже в поездах и электричках.

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