Завербованные Минобороны РФ "зэки" погибают на фронте через два месяца после отправки, - BBC

Россия продолжает тактику "мясных" штурмов, делая ставку в войне на количество солдат. СМИ установили, что заключенные, которых Минобороны РФ отправляет на передовую, погибают через месяцы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
СМИ установили поименный список из 50 тысяч российских военных, погибших на войне против Украины с февраля 2022 года. Хотя реальные данные гораздо больше.
Российские потери возрастают, когда оккупационные войска совершают новое наступление. Так было весной 2023 года во время битвы за Бахмут, а также с октября 2023 до весны 2024-го, когда россияне захватили Авдеевку.
Издание отмечается, что для своего исследования проанализируем могилы на 70 кладбищах по всей России. Например, есть спутниковые изображения Богородского кладбища в Рязани, которые свидетельствуют, что появилось целое новое место для захоронения погибших солдат.
bbc.com
Завербованные заключенные играют большую роль в тактике "мясных" штурмов на фронте. Сами российские оккупанты анонимно признаются, что "зеков" не жалеют на фронте. Речь идет о так называемых штурмовых группах "Шторм-Z".
Журналистам удалось подтвердить поименную гибель 9 тысяч российских заключенных, отправленных на передовую.
По данным BBC, Некоторые "зэки" были убиты на передовой в первые две недели после того, как отписали контракт.
По данным Генерального штаба ВСУ, Россия потеряла на войне уже 456 тысяч солдат. Только за последние сутки наши воины ликвидировали 710 россиян.
В разведке Британии считают, что Россия планирует набрать в армию 400 тысяч контрактников в 2024 году.
Напомним, в марте российский диктатор Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в РФ. Россия хочет набрать в армию 150 тысяч срочников. По данным ГУР, весенний призыв в России замедлился, потому в регионах активизировалась агитация. Ее распространяют даже в поездах и электричках.
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