Завербованные Минобороны РФ "зэки" погибают на фронте через два месяца после отправки, - BBC

СМИ установили поименный список из 50 тысяч российских военных, погибших на войне против Украины с февраля 2022 года. Хотя реальные данные гораздо больше.

Российские потери возрастают, когда оккупационные войска совершают новое наступление. Так было весной 2023 года во время битвы за Бахмут, а также с октября 2023 до весны 2024-го, когда россияне захватили Авдеевку.

Издание отмечается, что для своего исследования проанализируем могилы на 70 кладбищах по всей России. Например, есть спутниковые изображения Богородского кладбища в Рязани, которые свидетельствуют, что появилось целое новое место для захоронения погибших солдат.

bbc.com

Роль "зэков"

Завербованные заключенные играют большую роль в тактике "мясных" штурмов на фронте. Сами российские оккупанты анонимно признаются, что "зеков" не жалеют на фронте. Речь идет о так называемых штурмовых группах "Шторм-Z".

Журналистам удалось подтвердить поименную гибель 9 тысяч российских заключенных, отправленных на передовую.

По данным BBC, Некоторые "зэки" были убиты на передовой в первые две недели после того, как отписали контракт.