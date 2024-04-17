Понад 700 окупантів та 18 ББМ. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 17 квітня, становлять 710 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 456 050 військових. Крім того, ЗСУ знищили 24 автомобілі та 18 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Страткому ВСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 17.04.24 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті

За даними інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ нещодавно відновили деякі позиції під Авдіївкою

В Україні на фронті протягом доби сталося 68 бойових зіткнень. Авіація вдарила по двох пунктах управління супротивника.

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