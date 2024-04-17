Понад 700 окупантів та 18 ББМ. Генштаб поновив втрати РФ в Україні
Фото: Генштаб поновив втрати РФ в Україні (GettyImages)
Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 17 квітня, становлять 710 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 456 050 військових. Крім того, ЗСУ знищили 24 автомобілі та 18 ББМ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Страткому ВСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 17.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 456 050 (+710) осіб ліквідовано;
- танків - 7193 (+4) од.;
- бойових броньованих машин - 13827 (+18) од.;
- артилерійських систем - 11624 (+15) од.;
- РСЗВ - 1046 од.;
- засоби ППО - 760 (+1) од.;
- літаків - 347 од.;
- вертольотів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9279 (+2) од.;
- крилаті ракети - 2093 (+1) од.;
- кораблі/катери - 26 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 15587 (+24) од.;
- спеціальна техніка - 1910 (+2) од.
Ситуація на фронті
За даними інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ нещодавно відновили деякі позиції під Авдіївкою
В Україні на фронті протягом доби сталося 68 бойових зіткнень. Авіація вдарила по двох пунктах управління супротивника.
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