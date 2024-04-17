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Понад 700 окупантів та 18 ББМ. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Середа 17 квітня 2024 07:46
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Понад 700 окупантів та 18 ББМ. Генштаб поновив втрати РФ в Україні Фото: Генштаб поновив втрати РФ в Україні (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 17 квітня, становлять 710 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 456 050 військових. Крім того, ЗСУ знищили 24 автомобілі та 18 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Страткому ВСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 17.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 456 050 (+710) осіб ліквідовано;
  • танків - 7193 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 13827 (+18) од.;
  • артилерійських систем - 11624 (+15) од.;
  • РСЗВ - 1046 од.;
  • засоби ППО - 760 (+1) од.;
  • літаків - 347 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9279 (+2) од.;
  • крилаті ракети - 2093 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 26 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 15587 (+24) од.;
  • спеціальна техніка - 1910 (+2) од.

Понад 700 окупантів та 18 ББМ. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Ситуація на фронті

За даними інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ нещодавно відновили деякі позиції під Авдіївкою

В Україні на фронті протягом доби сталося 68 бойових зіткнень. Авіація вдарила по двох пунктах управління супротивника.

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