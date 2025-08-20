ua en ru
Нанесли удар по генералу РФ на Курщине: бойцы ССО показали эксклюзивные кадры

Среда 20 августа 2025 12:43
Нанесли удар по генералу РФ на Курщине: бойцы ССО показали эксклюзивные кадры Фото: украинские воины тяжело ранили генерала РФ (ССО sof mil gov ua)
Автор: Ірина Глухова

Российский генерал-лейтенант Эседулла Абачев получил тяжелые ранения в результате действий украинских воинов. Это произошло в ночь на 17 августа вблизи города Рыльск в Курской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы Специальных Операций ВС Украины.

Отмечается, что огневое поражение автомобиля заместителя командующего группировки войск "Север" ВС РФ провело подразделение UA_REG TEAM Сил специальных операций. Это произошло в ночь на 17 августа в 5 километрах от города Рыльск, Курской области.

По имеющейся информации, в результате ранения генералу вражеской армии ампутировали руку и ногу. Его срочно доставили самолетом в Москву.

По данным украинской прокуратуры, еще в 2023 году против Абачева было передано в суд обвинение.

С началом полномасштабного российского вторжения Абачев руководил так называемым "2-м армейским корпусом народной милиции ЛНР". Он непосредственно отдавал приказы бомбить и уничтожать населенные пункты Луганской области.

Также Силы специальных операции показали эксклюзивные кадры удара по машине российского генерала.

Потери РФ среди командования

Напомним, ранее Вооруженные силы Украины уничтожили российского генерала-заместителя командующего 41-й армии генерал-майора Андрея Суховецкого. Он был убит в Черниговской области.

А на аэродроме в Чернобаевке Херсонской области украинские защитники ликвидировали командующего 49-й общевойсковой армии РФ, генерал-лейтенанта Якова Рязанцева.

